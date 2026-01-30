嬌生攜手長庚醫療體系簽署合作備忘錄 聚焦「癌症」與「免疫」領域

雙方共同優化臨床試驗啟動、收案流程及資源調配的效率。（長庚醫院提供） (1)

為強化台灣臨床研究能量，提升新藥研發與患者可近性，協助政府打造「健康台灣」之政策願景，長庚醫療財團法人及嬌生創新製藥（Johnson & Johnson Innovative Medicine）於昨(28)日上午在林口長庚紀念醫院正式簽署合作備忘錄（MOU），由長庚決策委員會主任委員 程文俊、長庚醫療體系臨床試驗中心總召集人暨林口長庚副院長 林永昌，及嬌生創新製藥資深副總裁暨北亞區總經理Christian Rodseth、嬌生創新製藥台灣市場總經理 古佳成(Jayashri Kulkarni)，共同出席見證 。雙方宣示將深化在臨床試驗與研究領域的策略夥伴關係，並以「癌症」與「免疫」兩大領域為優先推動方向 ，攜手打造更具效率與國際競爭力的臨床研究合作模式。

結合全台18%癌症收案優勢 成為國際醫藥研發關鍵樞紐

長庚決策委員會主任委員 程文俊指出，長庚醫療體系每年診斷出的新癌症病例約佔全台18%，是國內癌症治療重鎮。這龐大的臨床數據與經驗，不僅是長庚醫療團隊更是台灣醫療產業珍貴的資產。

「我們不能只做醫療服務的提供者，更要做創新治療的開拓者。」程文俊主委表示，此次與嬌生的MOU簽署是透過與國際藥廠的前瞻性臨床試驗合作，讓台灣病患在第一時間接觸到全球最先進的治療方案，這不僅是為病患爭取生機，更能透過高規格的國際合作，讓台灣成為國際醫藥研發不可或缺的關鍵樞紐。

強強聯手 以「台灣速度」解決全球未被滿足的醫療需求

嬌生公司引領醫藥發展，其以嚴謹的科學與堅定的同理心研發帶來轉辦的創新藥物，為病患帶來深遠影響。「我們在癌症領域超過30年、免疫領域超過25年來，持續提供變革創新，我們將持續改變健康的未來，」嬌生創新製藥資深副總裁暨北亞區總經理Christian Rodseth 表示。「是全球各地病患的經驗啟發、並激勵我們以科學為基礎的創新，」Rodseth 補充道，「我們可以看見台灣擁有世界級的醫療體系與高品質的臨床數據，加上令人驚豔的執行效率與專業深度，在在展現了亞洲醫療科學中心之實力。」

針對此次合作，嬌生創新製藥台灣市場總經理 古佳成表示，「長庚專業團隊深耕台灣已久，始終不斷拓充之臨床量能，是患者一大福音；更重要的是，雙方對於『解決病患未被滿足的需求』有著共同的迫切感與使命感。」古佳成總經理強調，我們希望打破國界限制，讓台灣的頂尖醫療團隊能更早參與全球前瞻性新藥研發，「這是嬌生公司對台灣病患的承諾的實踐，也希望透過本次合作，具體呼應並協助落實政府打造『健康台灣』中強化醫藥供應韌性、提升新藥可近性的政策願景。」