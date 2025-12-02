嬤上午買關東煮.下午退貨遭拒 超商：合規商品不予退換

台北市 / 綜合報導

台灣連鎖超商不只服務多元，販售的熟食選擇也很多，不過有一位阿嬤昨(1)日上午到超商購買關東煮，下午卻回到原本的門市要求退貨，甚至還問能不能放回去滷，被店員反問「如果別人也這樣作，你敢吃嗎？」。這些對話被一旁的民眾錄下來，他也大讚店員相當理性。至於超商業者回應，合規商品不提供退換貨。

顧客說：「我又不是隔天對不對，10點多來買，快11點的時候來買，那回去要煮飯了嘛，休息一下睡個午覺嘛對不對。」一位阿嬤在超商櫃台前，執意要退貨，但仔細看她要退的是桌上那碗早上買的關東煮，面對阿嬤強勢態度，店員耐心回應。

事發就在台北市士林區連鎖超商，當時他們兩人已經爭論好一段時間，因為有目擊者拍下這段影片，提到阿嬤先是跟店員說，不然你幫我放下去滷一滷再拿起來，店員則婉拒反問，如果是別人放下去你還敢買嗎，而店員相當理性讓目擊者感到敬佩，民眾說：「就是(食物)壞掉才可以退，不入味的話就跟他說一下改進就好。」、「東西不好當然應該讓人家退，口感不對啊新鮮度不對啊。」

台北市消保官潘宏政說：「超商的熟食如果有瑕疵例如過期等，消費者是有權利跟業者主張退費，但本案僅是消費者認為沒有煮熟或沒有入味，僅可以向業者主張更換，另外一個同種類的完熟商品，而且因為該熟食也經過消費者帶離開，也不適合由店員回鍋重新加熱，避免衛生疑慮。」

對此當事超商業者回應，門市的自助熱食都符合食品安全規範，合規商品不提供退換貨，而比起食物不夠入味，民眾更在意食安品質，這回阿嬤想要退關東煮，超商店員高EQ回應，也意外成為焦點。

