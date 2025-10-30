嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆：有牌流氓

南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導

高雄一對夫妻吵架，老公開車到老婆娘家找人，結果車子擋在路中央，老婆的70歲阿嬤報警請警方到場驅離，沒想到男子情緒失控不斷嗆聲，甚至重踩油門，意圖逼近，警方只好拔槍警戒，阿嬤擔心孫女婿安危也加入戰局，抓了持槍員警的手臂，造成員警手臂、右膝擦挫傷。

員警請男子配合把車駛離現場，沒想到男子不願配合，和員警爆發口角衝突。（圖／翻攝畫面）

兩名員警圍在轎車外頭，喝令車上的男子下車，因為他涉嫌違停在馬路中央，影響交通，一名員警看車窗無法透視，於是拔槍警戒。看到警方拔槍，男子情緒越來越高漲，不斷對著員警咆哮，雙方發生激烈口角。男子的家人也衝出來查看狀況，看到警方掏槍，和警方發生拉扯。目擊民眾表示，男子的車子沒有熄火停在巷口，第一個問題就是，怕他會爆衝過來。

員警公開密錄器畫面，還原當下拔槍的原因，是想請男子不要把車停在巷口，沒想到對方不配合，還重踩油門，意圖逼近警方。（圖／翻攝畫面）

這起糾紛發生在高雄大寮區，這名男子因為跟老婆吵架，開車跑到老婆娘家找人，阿嬤見孫女婿的車擋在路中央，請警方來驅離，結果看到員警拔槍，橘色上衣的阿嬤也加入戰局，拉扯過程，導致員警手臂、右膝擦挫傷。當事者阿嬤表示，警察來如果有密錄器，你就從頭錄到尾，但他們就是錄一段對他們有利的而已，對我們有利的他們都沒錄到。員警公開密錄器畫面，還原當下拔槍的原因，是因為請男子不要把車停在巷口，沒想到男子卻不願配合，重踩油門，意圖逼近警方。高雄市警察局林園分局副分局長黃國峰表示，過程中馮男有重踩油門往前動作，員警見狀為維護自身安全遂持槍警戒。男子和阿嬤最後通通被依妨害公務、傷害等罪嫌移送偵辦，至於員警拔槍的部分，林園分局檢視影片，員警的槍口沒有朝人，並無過當執法問題。

