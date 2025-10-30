南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導

高雄一對夫妻吵架，老公開車到老婆娘家堵人，結果車子擋在路中央，家人報警請警方到場驅離，沒想到男子情緒失控，怒嗆員警是有牌流氓，員警拔槍警戒，阿嬤擔心孫女婿安危也加入戰局，雙方爆發拉扯，造成員警手臂、右膝擦挫傷，最後孫女婿和阿嬤，通通被壓制上銬，依妨害公務和傷害罪移送法辦。

嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆：有牌流氓

男子不斷嗆聲，甚至還侮辱員警，警方決定動用公權力，直接將男子拖下車進行壓制。（圖／翻攝畫面）

兩名員警圍在轎車外頭，喝令違停汽車的男子下車，一名員警看車窗無法透視，於是拔槍警戒。看到警方拔槍，男子情緒越來越高漲，大聲對著員警咆哮，雙方發生激烈口角。爭執超大聲，男子的老婆抱著小孩，就連老婆的阿嬤也衝出來，看到員警掏槍，阿嬤加入戰局，場面相當混亂。這起糾紛發生在高雄大寮，男子因為跟老婆吵架，開車跑到老婆娘家找人，阿嬤見孫女婿的車擋在路中央，請警方來驅離，結果看到員警拔槍，雙方吵成一團，阿嬤情急抓住員警的手，導致員警手臂、右膝擦挫傷。當事者阿嬤表示，警方有需要拔槍出來嗎？我們不會怕嗎？一個孫子抱著才剛滿月的孩子，萬一擦槍走火怎麼辦。當事孫女婿表示，身分證都有拿出來給員警啊，他全程就是很不客氣，他就是想盡辦法讓我下車啦，好像我是現行犯還是什麼通緝犯。

警方和男子交涉過程中，男子有重踩油門往前開的動作，員警為維護自身安全遂持槍警戒，並無過當執法問題。（圖／翻攝畫面）

指控員警不客氣，但看看當時的畫面，這名男子似乎也不惶多讓。不斷嗆聲，甚至還侮辱員警，警方決定動用公權力，直接將男子拖下車進行壓制。鄰居表示，警方的防衛動作當然很好啊，他是在保護我們這邊的居民耶，他們是時常在鬧事的人，自己報的案，還在推警察對講不過去。高雄市警察局林園分局副分局長黃國峰表示，過程中馮男有重踩油門往前動作，員警見狀為維護自身安全遂持槍警戒。員警拔槍的動作，警局認定並無過當執法問題，附近鄰居也力挺員警，認為作法相當正確，原本的夫妻吵架演變成嗆警，最後男子和阿嬤最後通通被依妨害公務、傷害罪嫌移送偵辦。

原文出處：嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆：有牌流氓

