嬤手提尿袋「失智迷途」竟橫跨3行政區…兒震驚：想不透！

社會中心／台中報導

失智婦手提尿袋迷途，橫跨3行政區（示意圖／pixabay）

台中一名熱心民眾日前傍晚將一名手提尿袋的婦人載至派出所，指對方疑似迷路了。警方發現婦人有失智狀況，且帶著濃厚口音，在經過耐心溝通後，警員僅能以很少的訊息查詢婦人身分，所幸最終成功聯繫到了婦人的兒子。婦人兒子到場後，神情相當驚慌，可見他對於母親的失蹤很擔心，也對於老母竟橫跨了大里、南區、西區3個行政區，非常震驚。

一名民眾日前傍晚17時許，將一名迷途婦人載至台中市警局一分局西區派出所，表示自己行經西區三民路與公館路口時，因看到婦人手提著尿袋、神情茫然的在馬路上徘徊，覺得對方可能走失，所以才將婦人載往派出所求助；警方見狀，馬上將婦人帶進派出所內休息，並隨即展開身分查詢。

不過，由於婦人只能用台語溝通且口音濃厚，加上年邁且聲音微弱，讓整個查詢過程非常不易，好在經由不斷溝通，得知婦人姓黃、86歲，也知黃婦的兒子姓洪及生肖。之後，警員余承晏、李振宏、沈楷鈞及楊嘉華，透過這些些微訊息抽絲剝繭後，終於聯繫到黃婦住在大里區永隆路附近的洪姓兒子。

洪男到派出所後，顯得又慌又急，透露母親平時會在自己做家務時，偶爾會外出到住家附近走走，範圍多為住家附近的環保公園，更難以置信表示：「怎麼會從大里走到西區來？」不僅走了超過4公里遠，甚至橫跨大里、南區、西區3個行政區，讓他直呼「實在想不透！」而他也對警方深表感謝，因為警員們的耐心協助，才能讓母親在最短時間內被找到，能順利返家。

第一警分局呼籲，家中若有年邁或失智長者，務必加強看顧與注意其動向，避免讓長者獨自外出。建議可在衣物或隨身物品上留下姓名、聯絡電話等緊急資訊，或向區公所社會課申請防走失愛心手環，能在長者迷途時能及時辨識身分，協助其平安返家。

