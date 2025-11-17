嬤推嬰兒車過斑馬線遭擦撞 肇事駕駛竟逃逸
昨天（16）下午3點多，新北市烏來有阿嬤推著嬰兒出門，走在斑馬線上，卻有轎車沒禮讓，還擦撞嬰兒車後逃逸。警方表示，肇事駕駛涉嫌肇逃，已經比對車牌，要通知車主到案說明。
下午3點多，62歲阿嬤推著嬰兒車通過路口，才走到一半，嬰兒車就被右側直直行駛的轎車擦撞，整台瞬間彈起，晃了好大一下。阿嬤嚇得心驚膽顫，等轎車過完，趕緊先把嬰兒車推到路邊，確認孩子情況。但回過神來，肇事的轎車駕駛卻沒停下，直接開走。
而在車禍當下，林姓阿嬤緊急拉住嬰兒車，推車裡的小嬰兒沒事，但阿嬤自己右邊肩膀疑似拉傷，等驗傷完將到警局做筆錄。事發在新北新店區新烏路一段上，這個路口通常都是閃黃燈，而當下阿嬤推著嬰兒，疑似到住家附近來走走，卻在過馬路時被轎車擦撞。
仔細觀察，號誌燈桿上有設置路口專用行人按壓扭，要過馬路可以先按，等綠燈亮再走。但附近居民卻透露，就算有行人按壓扭，這裡的車禍還是不少。
附近民眾：「它開放汽車可走摩托車道，這邊的視線就會被這幾個電線桿、紅綠燈啊，還有那幾個欄杆，欄杆又是雙層，所以這邊不應該開放汽車行走慢車道。」
附近民眾：「我覺得應該是視線問題，然後設計不良，常常只要過馬路，從對面走到這邊來，會被內側位置的車擋住視線。」
至於肇事駕駛知不知道車禍發生，目前警方已經調閱監視器，比對車牌將通知駕駛到案。撞了嬰兒車沒有停，除了涉犯未禮讓行人、肇事逃逸，還可能吃上過失傷害。只能說過馬路人車都得小心再小心，這一撞不只阿嬤嚇壞，小嬰兒肯定也收到驚嚇。
