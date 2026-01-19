嬤獨自顧檳榔攤遭搶1萬 淡定記下搶匪逃逸路線

台南一間阿嬤級的老闆娘獨自顧檳榔攤時，被黑衣男子持西瓜刀搶走一萬元現金（圖／東森新聞）





拿刀搶檳榔攤，鎖定台南一間阿嬤級的老闆娘獨自顧檳榔攤時，被黑衣男子持西瓜刀搶走一萬元現金，被搶後阿嬤相當淡定，說自己是金門人，16歲就出操還過拿過卡賓槍，被搶後還記住歹徒逃逸路線，附近監視器也拍下，搶匪犯案前，早就在附近徘徊，案發後八小時被逮，搶匪是板模工，有毒品、竊盜前科，贓款還債、買遊戲點數已花光，被害人孫女是南部知名DJ，搶案發生後上網嗆搶匪欺負老人，讓搶案格外引人關注。

忙了一上午的檳榔攤老闆娘下午快三點才吃午餐，沒想到才喝沒幾口湯，突然就有一名黑衣男子闖入，頭戴漁夫帽，手持西瓜刀，要求老闆娘把抽屜打開，男子快速抓了紙鈔，老闆娘要把抽屜關起來，男子還堅持要繼續拿，紙鈔幾乎都被拿走了。

被搶檳榔攤老闆娘：「他說你抽屜打開，錢拿出來這樣子啦，因為他拿一把刀，抵住我退到這邊來，就沒有退路了，他持一把長刀像西瓜刀，抽屜的錢都被他拿走了。」

老闆娘說男子一來就搶走一萬元，這是他要包檳榔包很久才有的收入，被男子亮刀搶劫後，老闆娘儘管餘悸猶存，還是探頭看了一下男子逃逸方向，才回頭打電話向女兒求救。被搶檳榔攤老闆娘vs.記者：「（那時你不就怕得要死），不會啊，我被子彈打不死的，我不怕啦，我金門人啦。」

被搶的檳榔攤在台南新化區，警方接獲報案後，調閱周邊監視器，發現男子作案前就在檳榔攤附近徘徊，除了觀察地形，也在等待時間，趁老闆娘一人顧店時，闖入檳榔攤行搶，由於監視器畫面清楚記錄，行搶前後的過程，警方很快以車追人，在搶案發生後八小時，就循線逮人。檳榔攤顧客vs.記者：「過年快到了，我覺得啦，才會開始搶，沒錢的人開始搶，不然你看平常都沒來搶。」

搶匪是工地板模工，有毒品、竊盜前科，贓款拿去還債買遊戲點數，全數花光，也多虧老闆娘的孫女是南部知名DJ，上網嗆搶匪欺負獨自顧攤的阿嬤，引發熱議，讓這起搶案格外引人關注。

