嬤的多重宇宙？ 李四川揭選新北市長初衷：板橋阿嬤1句話感動我

李四川表示，參選新北市長初衷，是受到板橋阿嬤所鼓舞。（鏡報董孟航，資料照）

國民黨籍台北市副市長李四川近日終於鬆口，表態願意參加黨內初選角逐新北市長，並在專訪節目中講述參選初衷，是受到板橋鄰居一位阿嬤所鼓舞，這套似曾相似的說法引起熱議，因為前國民黨主席朱立倫、親民黨主席宋楚瑜、前總統蔡英文，都曾在競選階段提到阿嬤。

李四川近日接受網路節目專訪，自認從頭到尾不是政治人物，曾幫人輔選但沒有自己選過，他表示這不是做工程的人對社會沒責任感，但他們很不適合台灣的選舉制度。

李四川說，若國民黨沒辦初選，他當然會去登記，新北市民如果認為他該承擔，那他絕對不會排斥。談到參選初衷，李四川說「有個阿嬤就跟我講說，副市長你辛苦了，但我要告訴你，你越辛苦我們就越安全，這句話說實在讓我內心真的很感動。」

廣告 廣告

李四川這段話，讓台灣政壇又多了一位阿嬤，因為過大選時朱立倫、宋楚瑜、蔡英文都曾提到阿嬤，當中又屬朱立倫的「淡水阿嬤要他出來選」最為經典，也難怪李四川的說法會引起話題。

更多鏡週刊報導

才表態投入新北！市議員狂問李四川「何時請辭」 蔣萬安：考慮一下我的心情