嬤行動不便無法進門 NET店員一暖舉感動20萬人：還以為是家屬

高雄仁武NET店員暖心舉動，讓網友們大讚「用新台幣下架」。翻攝Google Maps



服飾品牌NET每年都會開放一天，讓弱勢家庭可以免費挑選衣物，相當暖心；近期又有一名店員發現行動不便的婦人想要進店挑衣服，無奈因搭著代步車無法行動，只能在門口看，店員見狀拿了婦人想看的衣服到店外供她挑選，畫面吸引超過20萬人關注，有人還以為該店員是家屬，「真的要大力給她讚」。

IG加上Threads擁有8萬人追蹤的網紅「Yihua翊樺」前天（11/18）分享一段畫面，一名阿嬤騎著電動代步車在NET高雄仁武店外張望，女店員見狀，拿著好幾件衣服上前讓阿嬤挑選，並一件件介紹，讓她看了很感動，「台灣品牌真的要支持起來！」

貼文曝光後，吸引將近300萬人次瀏覽，超過20萬人按讚，網友紛紛表示，「要不是看到你這部影片，我從來沒有站在身障人士的角度去想他們要怎麼買衣服，這部影片超有意義的，然後那個店員也暖到我了」、「總公司務必幫這位店員加薪」、「這阿嬤好像是常客了，之前就看過店員拿衣服在門口給她挑」、「好感動喔！本來沒缺衣服的，看完影片不去挺NET好像不行啊」。

NET是主富服裝公司品牌，每年都會舉辦家扶家庭日，與家扶中心合作，封館讓弱勢家庭進店免費挑選衣物，今年已是第15年舉辦。

