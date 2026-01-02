嬤載兒孫「自撞消防栓」翻車 水柱噴湧.4人送醫

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣伸港鄉昨(1)日發生轎車衝撞事件！55歲的女駕駛開車，載著女兒以及自己的2名外孫，因為不明原因失控，直接撞上路邊消防栓以及電線桿就翻覆！撞斷的消防栓瞬間噴出大量水柱，現場一片狼藉，車上4人受到輕傷，趕緊送醫。

白色休旅車開在路上，卻越開越偏，接著直接撞上消防栓，車輛翻覆，消防栓斷裂，噴出大量水柱高達數公尺，民眾紛紛上前關心，因為車子裡還載著兩名男嬰。

救護車趕到現場，警方忙著指揮交通，事故就發生在彰化縣伸港鄉，1號上午11點多，救護人員將傷者送上擔架，車內男嬰也由家屬接手照顧，警方：「手抱著嗎，你們有給他坐安全座椅嗎，嬰兒架，沒關係我問一下而已，到現場會再做其他檢查。」

目擊民眾：「兩個女的坐在裡面，幾個小孩，兩個小孩，抱著，我在那邊我有聽到。」記者VS.目擊民眾：「(消防栓斷掉喔)被撞到嘛，(撞一個斷掉，水有流出來嗎)，水都噴出來。」

事故地點轉角圍牆斑駁，地上還有車輛碎片，遭撞的電線桿，還綁著封鎖線，不過撞壞的消防栓已經更新，55歲的蔡姓女駕駛（阿嬤），載著自己的女兒，以及兩名1歲左右的外孫，因不明原因自撞翻車，女駕駛以及男嬰無明顯外傷，乘客腿部骨折，四人意識清楚緊急送醫。

彰化警和美分局交通分隊小隊長林俊強說：「在返家途中，疑似駕駛一時恍神，自撞路邊的消防栓，導致車輛翻覆。」根據了解，兩名男嬰當時，都沒有乘坐安全座椅，所幸只有臉部輕微擦傷，詳細肇事原因，還有待釐清。

