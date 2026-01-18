嬤「脊椎連環骨折」體脂43%！骨鬆又肌少症跌倒風險飆

一名78歲女士曾有腦中風病史，近年反覆背痛、行走困難，先後發生多節段脊椎壓迫性骨折，檢查發現患者骨密度最低T值-4.1，遠低於骨鬆標準-2.5，且體脂肪高達43%、肌肉量不足，屬肥胖型肌少症高風險。

臨床上許多長輩不僅骨質疏鬆，更合併肌少症，這種「骨鬆性肌少症」會讓跌倒與再骨折風險飆升。（示意圖／Pexels）

奇美醫療財團法人奇美醫院家庭醫學部副部長黃駿豐表示，評估高齡骨折風險不能只看骨密度。臨床上許多長輩不僅骨質疏鬆，更合併肌少症，這種「骨鬆性肌少症」會讓跌倒與再骨折風險飆升。奇美醫院運用雙能量X光吸收儀進行精準全身身體組成分析，並透過雙效增骨針結合跨科部團隊照護，幫助長輩走出骨折惡性循環。

廣告 廣告

黃駿豐形容，骨質疏鬆就像建築物的「鋼筋鏽蝕」，肌少症則像「結構鬆動」，當肌肉無法有效保護骨骼，任何輕微外力都可能造成嚴重傷害。這種骨骼與肌肉同步退化的狀況，不僅增加術後併發症，更讓長輩陷入反覆骨折的恐懼中。

當肌肉無法有效保護骨骼，任何輕微外力都可能造成嚴重傷害。（圖／Photo AC）

黃駿豐指出，雙能量X光吸收儀是目前國際公認診斷骨鬆的黃金標準，優勢在於能同步進行全身身體組成分析。除了精確判讀骨密度，更能看出肌肉量與脂肪分佈。透過數據化分析，醫療團隊能更早介入，避免長輩因肌肉不足導致跌倒。

針對骨折風險極高的個案，奇美醫院推動術前優化治療策略。黃駿豐說明，在重大骨科手術前三個月可先使用雙效增骨針，同時促進新骨生成並抑制骨質流失，就像為脆弱的骨頭重新灌漿打好地基，可有效改善骨密度，降低術後骨釘鬆脫、鄰近節骨折與復原不良的風險。

奇美醫療財團法人奇美醫院家庭醫學部副部長黃駿豐。（圖／奇美醫院）

奇美醫院整合家庭醫學科、骨科、復健科與營養團隊，為長輩量身打造包含心血管監測、營養補給與復健訓練等治療計畫。黃駿豐建議，骨鬆治療不能只靠藥物，仍需補充每日約1，000毫克鈣質與800 IU維生素D3，並進行肌力與平衡訓練。經過治療，該名78歲女士疼痛減輕、走路穩定，不再依賴家屬攙扶或輪椅。

黃駿豐呼籲，守護長輩骨骼健康應遵循「三不一要」：不隨意停藥、不輕忽疼痛、不忽視營養，且一定要精準篩檢。年滿65歲以上或有早發性停經、長期使用類固醇等風險因子者，應定期接受雙能量X光吸收儀骨密度與身體組成檢查。

延伸閱讀

女友泡麵加蛋被罵「公主病」 網友：那我可能是皇太后病

出國不帶「伴手禮」給同事？網友狂喊：打死也不可能買

高市早苗閃電解散眾院！到投票僅16天創最短紀錄 選務大喊吃不消