嬰兒剋星是你？！小泉進次郎抱娃「每抱必哭」

小泉進次郎。（圖／美聯社）





日本將在周日，舉行眾議院大選，內閣人氣王小泉進次郎，在選戰行程中掀起「抱嬰風潮」。原來他多次被請託抱嬰兒，卻都會惹得孩子嚎啕大哭，逗趣的畫面也意外成為選舉期間的話題之一。

被抱著的嬰兒嚎啕大哭，抱著嬰兒的日本防衛大臣小泉進次郎，則是露出慈父微笑。

但換了另一位小孩，卻出現同樣狀況，這名小孩看起來很想掙脫他的懷抱。

網路影片片段：「嬰兒的母親主動提出，小泉抱抱孩子吧，小泉先生接受了，但就在這時（嬰兒）哭了。」

日本將在8日週日，舉行眾議院大選投開票，各方人馬拚選戰，內閣人氣王小泉進次郎在各地活動時，多次被請託抱嬰兒，而且多數孩子被抱起後，都會當場爆哭面目猙獰。

網路上掀起了這些小泉進次郎抱嬰兒系列，也讓他自我安慰，會哭的孩子才會長大。

不過他也在前幾天，分享有孩子在他懷中燦笑與睡夢中的嬰兒，沒有因為他而驚醒或哭泣的照片。

而這個抱嬰系列掀起話題，小泉與孩子們的逗趣反應，成為選戰中意外受關注的話題之一。

