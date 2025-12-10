嬰兒哭鬧太吵！她要「空服員出面」被拒轟縱容 一票人笑了：自己丟臉

近年來許多民眾紛紛抱怨在外活動時，遇到吵鬧的嬰兒，甚至衍生「厭童」一詞。一位女子近日搭乘漢莎航空飛機時，遇到嬰兒吵鬧的狀況，讓她忍不住請空服員通知家長，結果遭空服員直接拒絕，讓她傻眼直呼根本是縱容，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言力挺空服員，知名財經網紅「股癌」謝孟恭也直言，「這招要在台灣用才會有人挺你，其他地方都是丟自己臉而已」。

原PO在Threads發文分享現場影片，表示搭機時聽到嬰兒大哭大叫，她忍不住請空服員叫家長讓小孩安靜，沒想到空服員直接拒絕，「這個是一個嬰兒，她們也什麼都沒辦法做」，讓原PO傻眼質疑，如果是青少年或中年人，空服員的處理方式是否相同，「包容跟縱容是兩回事欸」，同時原PO也強調，自己並非厭童，而是覺得航空公司處理不善。

對此，許多網友紛紛回應，「這招要在台灣用才會有人挺你，其他地方都是丟自己臉而已」、「支持漢莎航空空服員」、「我只看到一個巨嬰需要閉嘴」、「小心最後被警察趕下飛機的會是妳。飛機是公共場合，兒童權益受到國際公約保護。台灣人總是大剌剌的歧視兒童，在國際上是可恥的行為」、「我也要請空服員提醒你媽媽不要讓你在網路上丟人現眼」。

不少內行人則說明，「空服員的職責是飛安，並不是你所謂的搭乘品質」、「身為空服員，真的聽不懂版主所謂，空服員的工作是維護搭乘品質是什麼意思耶，我的工作是維護飛安，平安送旅客去目的地」、「身為前空服，幸好從來沒遇過這種要求，因為真的一、這不是我們的工作，二、寶寶哭有很多原因，要我們怎樣提醒？」；面對逆風聲浪，原PO則坦言只好自購降噪耳機隔絕噪音。

