嬰兒售價50萬「好看的賣出國，不好看內銷」 印尼破獲販嬰集團

印尼近日破獲印尼一販嬰集團，該集團鎖定印尼已有多名孩子的貧窮家庭，支付1000萬印尼盾（1.9萬元台幣）買來嬰兒，將長得漂亮的寶寶「外銷」新加坡，以2萬新幣（49.4萬元台幣）以上價格出售，至於相貌平平的嬰兒則留在印尼國內市場流通。目前集團十餘人被捕，印尼法院預計3月開始審理本案。

印尼西爪哇警局警監、特別犯罪科主任阿德（Ade Sapari）上週接受新加坡《海峽時報》訪問表示，目前掌握此集團販賣約25名嬰兒，其中15名年齡介於5到14個月嬰兒銷往新加坡；新加坡警方也正聯繫當地買嬰的「收養父母」進行調查。

警監阿德表示，販嬰集團鎖定家境貧窮且已經有4、5個孩子的家庭，在母親仍懷孕期間就「下訂」，集團提供訂金供母親產檢、分娩，最後以1000萬到2000萬印尼盾（約1.9萬到3.7萬元台幣）買來嬰兒，「集團挑出好看的寶寶銷往新加坡，其他就留在國內市場。」

為將好看嬰兒外銷新加坡，販嬰集團先招募印尼已婚夫婦，偽造嬰兒出生證明及戶口文件（Kartu Keluarga），並取得護照，接著「冒牌爸媽」以家庭旅遊之名，跟團到新加坡觀光，在旅遊結束後藉口仍有私人行程在新加坡，再將寶寶「交貨」給新加坡買家，買家需支付至少2萬新幣（約49.4萬元台幣）買嬰。

曾任印尼兒童保護委員會副主席的阿德維安蒂（Maria Advianti ）受訪時則提醒，新加坡也可能是販嬰轉運站。根據新加坡內政部與社會及家庭發展部聯合聲明，新加坡去年9月接到印尼警方的要求後，警察部隊與社會及家庭發展部就與印尼合作，且已聯繫向受影響的領養家庭。印尼法院預計3月開始審理本案，根據印尼法律，販賣人口最高可判15年，罰款6億印尼盾（約112萬元台幣）。

