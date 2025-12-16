嬰兒嗆奶身亡「體內一堆毒」！竟是酒店妹帶孩陪酒邊吸毒菸

台南善化區日前發生一起駭人的嬰兒身亡事件，死因是嗆奶，但體內竟然驗出一堆毒品成分，而一查竟是當酒店公關的母親，帶著孩子陪酒，讓其長達10個月的時間持續吸入毒菸，全案近日偵結，這位嚴重不適任的母親也遭提起公訴。

台南市日前爆發一樁驚悚嬰兒慘死酒店內的命案。（圖／示意圖，中天新聞）

據起訴書的記載，被告陳女的職業是酒店公關，經常在包廂內陪酒並與客人一同施用毒品，還把生下沒多久的女兒放在身旁，孩子被迫近距離暴露於充滿K他命、喵喵等毒品煙霧的密閉空間中，經查從孩子出生到今年3月7日止，長達近10個月的時間裡持續、慢性地吸入含有Ketamine及Mephedrone等卡西酮類化學合成物質的二手毒煙。

直至今年3月8日上午，女嬰因嗆奶合併吸入性肺炎不幸死亡，遺體相驗、解剖時經法醫研究所鑑定報告顯示，死者血液中竟然檢出Ketamine成分（濃度0.011μg/mL），毛髮更驗出4-Chloromethcathinone、Mephedrone（喵喵）、Ketamine及其代謝物等多種毒品殘留，讓檢警、法醫為之愕然。

面對醫院診斷證明、尿液檢驗報告及法醫解剖報告等鐵證，陳女坦承犯行，檢方也在起訴書內痛斥陳女，指她明知毒品對代謝能力低下的未滿一歲幼兒會造成嚴重傷害，長期暴露在含毒品煙霧環境下已嚴重妨害幼童身心發育及身體自然發展，依《刑法》第286條第一項及第三項之妨害未滿七歲幼童發育罪嫌，將之提起公訴。

