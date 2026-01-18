嬰兒夜拍雨戲「哭到撕心裂肺」！中國短劇劇組拒換假人 女演員怒斥：都在折磨女人孩子

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國短劇近年發展蓬勃，但不時爆出爭議醜聞。近日一名短劇演員邢昀在社群平台PO出片場花絮，怒控劇組讓小嬰兒在灑水車製造的雨戲中長時間淋雨，更透露小嬰兒片酬僅人民幣800元（約新台幣3630元）。

近日一名短劇演員邢昀在社群平台PO出片場花絮，怒控劇組讓小嬰兒在灑水車製造的雨戲中長時間淋雨。（圖／截自Bilibili）

邢昀透露，當時夜裡拍雨戲，雨傘也只能遮住頭皮，對手演員揹著嬰兒。她看到孩子淋了好久的雨，哭得撕心裂肺，除了憤怒之外，也覺得無力無助，直言很多短劇都在折磨女人和孩子，「我真心希望少一點兒童情節，讓他們回歸校園和童年吧」，更直言自己可以敬業，但難以接受讓一個嬰兒「敬業」。

廣告 廣告

邢昀也提到，劇組要求成人演員臉部不能淋雨，如果妝花了會拖累進度。本來邢昀和對手演員提議將嬰兒換成假道具，卻被劇組以「節約時間」強行拒絕，讓兩位女演員相當憤怒，要求劇組加速進度。邢昀也提到，當時已經半夜12點，嬰兒媽媽的臉色也不好看，但卻不敢多說什麼。邢昀也透露，嬰兒片酬僅有人民幣800元（約新台幣3630元）。

邢昀也分享過去拍攝經驗，曾經將嬰兒放在真的垃圾車中，嬰兒爸爸還笑嘻嘻說：「拍完我們孩子還要去趕下一場呢！」讓網友批評家長「將孩子當成賺錢工具」，也批評劇組缺乏人道關懷。

更多FTNN新聞網報導

快訊／嚴爵當爸爸了！緊抱愛女溫柔告白：歡迎來到新的世界

快訊／「火雲邪神」梁小龍驚傳過世！享壽77歲 友人悲痛證實

網友直言洪詩嫁錯人！李運慶親上火線反擊 「是你嫁嗎？」

