嬰兒奶粉出包！恐遭1桿菌汙染「恐嘔吐、腹瀉」 雀巢緊急回收部分批號
食品安全再度亮起紅燈！食品大廠雀巢（Nestlé）宣布，於多個歐洲國家回收部分嬰幼兒配方奶粉產品，原因是部分批次可能含有「仙人掌桿菌」毒素。衛福部食品藥物管理署（食藥署）衛教資料指出，中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩種，若遭感染將造成嬰幼兒不適症狀。
雀巢表示，特定批次的SMA嬰兒配方奶粉及後續配方奶粉，可能受到名為「cereulide」的毒素污染，該物質在食用後恐導致噁心、嘔吐及腹部不適，因此不適合餵食嬰兒。
食藥署表示，仙人掌桿菌（或稱蠟樣芽孢桿菌）周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名，在環境中分布廣泛，若食品原料或加工環境中含有仙人掌桿菌或其孢子，在食品加工過程中，如果加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，或在加熱後食品放置在室溫下的時間過長，孢子可能會萌發，促使仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素而導致食品中毒。
根據《BBC》報導，雀巢強調，目前尚未接獲任何與相關產品有關的確診病例，但基於對嬰幼兒安全的高度重視，仍主動採取回收行動。公司在聲明中指出，嬰兒的健康與福祉始終是首要考量，並對家長與照顧者造成的不便致上誠摯歉意。
