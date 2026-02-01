嬰兒奶粉恐受毒素污染 法國再度緊縮安全標準

（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國當局表示，在60多個國家召回恐受污染的嬰兒配方奶粉後，法國將對其中仙人掌桿菌毒素（cereulide）的可接受量，實施更嚴格限制，這也是當局在不到兩週內，第2次降低閾值。

法新社報導，嬰兒配方奶粉業因多家公司召回同一批恐遭污染的產品而大為震盪，仙人掌桿菌毒素會導致噁心、嘔吐和腹瀉。

法國當局已針對去年12月及今年1月的兩名嬰兒死亡事件展開調查，兩人被認為喝了可能受污染的奶粉。

調查人員尚未建立症狀與所攝取奶粉之間的直接關聯。

目前在嬰兒配方奶粉中，仙人掌桿菌毒素的可接受量並無安全上限。

法國農業部30日晚間表示：「保護嬰兒健康是衛生當局首要任務。」

農業部稱，仙人掌桿菌毒素目前閾值為每公斤體重0.03微克，新值將為每公斤體重0.014微克，這是法國在不到兩週內第2次降低閾值。

召回恐受污染的奶粉，讓中國生技公司嘉必優面臨嚴查，嘉必優是嬰兒配方奶粉所使用成分之一的供應商，此成分被懷疑遭到污染。

總部位於中國武漢的嘉必優是全球最大的花生四烯酸（ARA）生產商之一，這是一種主要用於嬰兒配方奶粉和食品的脂肪酸。

法國當局提到一間「中國供應商」，但未指明是哪一間。

本週，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已要求歐洲食品安全局（EFSA）針對兒童產品中的此毒素建立標準。歐洲食品安全局將於2日發表評論。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）表示，已收到嬰兒食用相關產品後，出現腹瀉案例的報告，但「尚未有嚴重病例」。

自12月以來，包括雀巢（Nestle）、達能集團（Danone）和拉克塔利斯（Lactalis）等歐洲重量級廠商，已在法國及數十個國家召回嬰兒配方奶粉。

廠商表示，這種毒素罕見且難以檢測，部分召回的理由是為預防。

雀巢29日提供召回詳細時間表，承認從11月底首次檢測到仙人掌桿菌毒素，到12月10日首次召回，大約經過10天時間。

雀巢表示，由於歐洲目前尚無針對仙人掌桿菌毒素含量的相關法規，因此公司已依標準程序處理。這家瑞士食品巨擘，宣稱自己是第一家檢測出這項問題的公司。

歐洲非營利消費者權益組織Foodwatch已提起訴訟，指控廠商及政府反應過慢。法國有8個家庭表示，嬰兒在飲用召回公告中點名的奶粉後，出現嚴重消化問題，他們已加入訴訟行列。

雀巢30日駁斥Foodwatch指控，表示若Foodwatch繼續散布誤導性資訊，將保留在法庭回應的權利。

歐陸檢驗（Eurofins）的維紐（Francois Vigneau）上週表示，「仙人掌桿菌家族的檢測都有例行提供」，但他也補充這項檢測「並非標準檢查的一部分」。

維紐補充說：「在乳品遭召回的情況下，目前這項檢測被要求進行。因為業者，特別是嬰兒配方奶粉相關產業，對這個狀況都很憂慮。」

根據世界衛生組織 （World Health Organisation）2019 年估計，歐洲每年約有2300萬人因污染食品而罹病，約有4700人因此死亡。（編譯：屈享平）1150201