嬰兒奶粉緊急下架！「這2批號」恐含仙人掌桿菌毒素 官方公布退換貨專線

食藥署於1月21日晚間接獲端強實業股份有限公司自主通報2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品［批號：8000003215、8000003675（尚未輸入）］，因法國供應商拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0800211807。

另有關媒體報導法國拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）宣布因可能存在源自供應商原料遭仙人掌桿菌物質污染之終產品，主動召回Picot品牌之6批嬰兒奶粉產品，經食藥署查明並未有Picot品牌查驗登記產品且未輸入台灣。

食藥署針對前述嬰兒配方產品預防性下架事件，除發布消費紅綠燈黃燈外，並呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向端強公司進行退換貨。

仙人掌桿菌毒素(cereulide)為仙人掌桿菌(Bacillus cereus)可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。食藥署表示，將持續關注國際警訊，請業者加強自主管理，並提醒食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

