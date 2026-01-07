嬰兒奶粉遭歐洲多國召回 台灣雀巢：未販售問題批次

（中央社記者何秀玲台北7日電）國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉傳出品質疑慮，目前歐洲至少12國採取召回措施。台灣雀巢今天發出聲明強調，相關問題批次產品在台灣均未販售，市售產品安全無虞，並已落實必要管控措施。

台灣雀巢在聲明中指出，有關外電報導所公布的批次產品在台均無販售，在台販售的所有產品均安全無虞，也已落實各項必要管控措施，以保障廣大客戶及消費者能持續信賴雀巢產品的安全性，如有任何問題，都可與消費者服務中心聯繫。

根據雀巢各國官網聲明，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到污染。

芬蘭雀巢去年12月10日已首度預防性召回一批嬰兒配方奶粉。芬蘭食品管理局6日宣布雀巢擴大召回範圍，其中包括NAN PRO 1、NAN HA 1、NAN Sensilac 1等即飲型和罐裝型等多款產品，這些品項在芬蘭各大通路銷售。（編輯：林淑媛）1150107