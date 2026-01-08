嬰兒奶粉驗出仙人掌桿菌多國召回 食藥署：台灣雀巢預防自主下架2批號啟賦

（圖／衛福部食藥署提供）





國際食品大廠雀巢（Nestlé），日前傳出該廠出品的嬰兒奶粉驗出仙人掌桿，已在多個國家發出召回通知。衛生福利部食品藥物管理署今（8）日宣布，已接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，將自主下架2批號「啟賦幼兒：（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2）。食藥署呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

食藥署表示，該署持續監控國際警訊，已於1月6日就英國、香港等政府機關發布有關雀巢（Nestlé）公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方食品之回收警訊，查明其發布之回收產品，未有輸入我國，食藥署立即要求台灣雀巢股份有限公司就相關輸台產品進行釐清。

食藥署於1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒：（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0809-000-828。食藥署呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

食藥署指出，仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

