嬰兒床放「這類東西」竟成致命陷阱 專業保母疏忽害死6月嬰判賠610萬

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屏東蔡姓保母疏忽致6月大女嬰窒息亡，被判賠父母610萬元。示意圖

屏東一名領有合格證照的蔡姓保母，前年受潘姓夫婦之託照顧僅6個月大的女嬰，卻將女嬰獨留房內嬰兒床上趴臥，導致女嬰抓取異物吞食，引發窒息及腦病變死亡。屏東地院審結後，一審刑事部分依過失致死罪判蔡姓保母11月徒刑，民事則應賠償女嬰父母610萬8245元。仍可上訴。

判決指出，蔡姓保母領有保母人員技術士證，前年3月4日下午，蔡女在屏東市住處照顧6個月大的女嬰，用護理巾擦拭口水後，將女嬰置於隨手可及玩具的嬰兒床上，隨即自行下樓，將幼嬰獨留二樓房間。約20分鐘後蔡女上樓，發現女嬰臉色發青無呼吸心跳，雖經緊急送醫救治，仍因窒息引發缺氧性腦病變及腦幹損傷，於同年4月27日宣告死亡。

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法院審理認為，蔡女身為專業保母，應注意不可在嬰兒身邊放置直徑小於3.17公分的異物，亦不應讓嬰兒離開視線，卻疏於注意造成憾事，顯有過失。法官考量父母痛失至親，且被告具專業證照卻嚴重疏失，判准父母各300萬元及醫藥與喪葬費10萬8245元醫藥費及喪葬費。



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