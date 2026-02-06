嬰兒毒奶粉仙人掌桿菌疑慮延燒 北市擴大抽驗「結果出爐」

臺北市衛生局表示，業者自主通報「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」部分批號，已無在市面販售。奶粉示意圖。pexels



台北市衛生局今（6）日發布新聞稿表示，日前接獲端強公司自主通報「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」2批號產品，因無法完全排除原料可能受源自仙人掌桿菌物質污染，基於消費者健康安全考量，已主動啟動預防性下架並提供退換貨機制。衛生局隨即啟動專案稽查，目前已確認通報批號產品均未於市面流通。

台北市衛生局指出，端強公司所自主通報「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」食品案涉2批號，分別為「8000003215、8000003675」，業者稱因無法完全排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，其業者已主動啟動預防性自主下架，並提供消費者退換貨處理機制。

廣告 廣告

台北市衛生局表示，獲報後即要求端強公司務必儘速完成下架，並妥適回應消費者疑慮，同時即刻掌握產品流向及市售情形，啟動專案稽查作業，已清查轄內15處大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店。經查，端強公司通報之上市批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業；另通報之另一批號產品尚未輸入，未流入市面。

為確保嬰幼兒食品安全，台北市衛生局亦同步就端強公司其他批號之「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」食品辦理抽驗，進行仙人掌桿菌檢驗，檢驗結果符合相關規定。

台北市衛生局表示，近年國際間對於嬰兒配方食品原料之安全管理日益重視，業者於風險尚未完全明確前即主動通報並採取預防性措施，有助於降低潛在風險。台北市衛生局亦將持續依食品安全衛生管理相關規定，督促業者落實自主管理機制，以維護市售嬰幼兒食品安全。

台北市衛生局提醒家長沖泡奶粉，應以不低於70°C之熱水沖泡，充分溶解後再降溫至適合飲用溫度，奶瓶、奶嘴及量匙應確實清洗並消毒，使用前保持乾燥；奶粉開封後避免冷藏，應置於陰涼乾燥處保存，並儘速使用完畢。如民眾家中仍持有本案受影響批號產品，請立即停止食用，並依業者公告之退換貨方式辦理相關事宜。

根據食藥署公開資料顯示，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

食藥署指出，仙人掌桿菌中毒症狀分為兩種，包含「嘔吐型」噁心及嘔吐。嘔吐次數多，少腹瀉；併有頭暈、發燒、四肢無力等；「腹瀉型」腹痛及腹瀉。以腸炎的表現為主，嘔吐較少見。治療方法為，適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1至2天即可痊癒。

更多太報報導

知名奶粉品牌「愛他美」疑遭仙人桿菌汙染 食藥署：國內未輸入

「仙人掌桿菌」毒奶粉源頭直指中國武漢 衛福部溯源調查出爐：台未輸入

仙人掌桿菌奶粉追出源頭！污染直指中國原料 衛福部：啟動溯源