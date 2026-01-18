嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間

娛樂中心／蔡佩伶報導

邢昀公開嬰兒淋雨多時的拍攝畫面。（圖／翻攝自邢昀小紅書）

中國短劇近幾年蓬勃發展，但最近掀起討論的是，女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。

邢昀形容當天需要拍攝一個雨景，不過最讓她生氣的不是自己淋雨，而是小嬰兒需要在灑水車製造的「大雨」下淋雨多時，而且似乎因為淋了太久，小孩不只冷到發抖，甚至「哭得撕心裂肺」，至於為何對手演員的傘沒有替小孩遮擋，邢昀解釋該場戲分需要特寫，因此要求演員臉蛋不能濕，否則得重拍。

心疼嬰兒淋雨的邢昀透露跟對手演員曾多次要求劇組用假人代替，不過卻遭劇組以「節省時間」作為理由拒絕提議，相關畫面曝光後，立刻掀起網友討論，不少人除了砲轟劇組外，還指責嬰兒母親是為了賺錢，邢昀回應提到小孩片酬僅人民幣800元（約台幣3630元），也有網友擔憂邢昀公開指責會丟失工作，但邢昀表示希望這樣的情況能夠減少。

邢昀公開短劇生態。（圖／翻攝自小紅書）

