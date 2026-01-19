嬰兒深夜淋雨拍戲！哭到撕心裂肺 陸短劇被罵爆

大陸短劇行業近期發生一起引發社會關注的事件。女演員邢昀於社群平台發布一段拍攝花絮，揭露劇組在深夜12點進行雨戲拍攝時，要求一名嬰兒演員在灑水車製造的大雨中長時間淋雨的情況。

根據邢昀描述，當晚拍攝環境相當惡劣，灑水車噴灑的大雨讓現場溫度驟降，即使使用雨傘也難以完全遮擋。與她對戲的女演員背著小嬰兒，需要拍攝一段她看見母子倆淋雨後上前撐傘並給錢的戲份。現場嬰兒因長時間淋雨而哭得撕心裂肺，情況令人擔憂。

邢昀表示，由於劇本要求成人演員臉部不能淋雨，否則需要重新拍攝。她與對手演員曾多次向劇組提出抗議，並建議使用假人道具替代真實嬰兒進行拍攝，但劇組以節約時間為由拒絕這項提議。現場工作人員堅持繼續原定拍攝計畫。

這起事件中，小演員的片酬僅為800人民幣，約合台幣3630元。邢昀透露，當時嬰兒母親在現場臉色難看，但未出聲反對。她解釋，拍攝前劇組已與家長溝通，家長同意後才進行拍攝。

邢昀進一步揭露，這並非個案。她回憶在西安拍戲時，曾目睹劇組將嬰兒放置在真實垃圾車內拍攝，而該嬰兒的父親還表示拍完後要趕往下一個劇組。她呼籲短劇產業減少兒童情節，讓孩子回歸校園和正常童年。

事件曝光後引發廣泛討論。網友普遍譴責劇組缺乏基本人道關懷，批評部分家長將孩子當成賺錢工具。醫療專家指出，嬰幼兒在低溫環境長時間淋雨，極易引發肺炎等嚴重健康問題，對兒童身心發展造成不良影響。

此事件反映出大陸短劇產業快速發展背後存在的問題，包括對未成年演員保護不足、片酬低廉以及拍攝環境惡劣等情況，引發各界對產業規範的關注與討論。

