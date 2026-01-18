嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒

中國大陸一名嬰兒演員在低溫下淋雨拍攝，讓女星邢昀忍不住開轟。（圖／翻攝自微博）





中國大陸近年來短劇盛行，不過近日發生一起爭議事件，一名嬰兒在低溫下淋雨拍攝，讓女星邢昀忍不住開轟，痛批「短劇好多情節都在折磨女人折磨孩子」，過程中她甚至提議能不能換成假孩子，沒想到遭拒絕，原因曝光更引起眾怒。

邢昀指出，當天夜裡需要拍攝一場雨戲，對手演員背著一個小嬰兒，「生氣不是因為我倆被淋雨，而是因為孩子被淋了好久，哭得撕心裂肺！真的很無助又無力。」至於為什麼沒有人給嬰兒撐傘，她也解釋如果雨傘拿低一點，的確可以遮擋，但是這樣鏡頭就拍不到，讓她相當無奈。

邢昀還原拍攝狀況。（圖／翻攝自微博）

邢昀當時提出建議，在沒有拍到嬰兒的畫面改用假孩子替代，「但是劇組為了節約時間就沒有換小孩。」有網友則猜測是不是因為薪水高，所以小孩的親生父母才捨得，邢昀也透露嬰兒的片酬僅人民幣800元（約新台幣3630元）。

邢昀曾提議更換假人，並曝光嬰兒演員片酬。（圖／翻攝自微博）

