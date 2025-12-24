嬰兒潮世代明年80歲 美國安養機構量能不足

美國嬰兒潮世代，指的是二戰過後出生的那一代人。明年首批在1946年出生的嬰兒潮世代人口，即將正式邁入80歲，代表美國高齡人口結構迎向快速累積的新階段，估計在2030年之前，全美80歲以上人口將達到1880萬人。顯著的人口結構轉變，勢將對整體經濟成長、社會安全與高齡福利政策，以及長期照護與老年安養機構的量能，帶來深遠且持續的挑戰。

威斯特奶奶與孫子一同翻開泛黃相簿，時光倒流到結婚的高光時刻。

嬰兒潮世代者 威斯特：「我進去時還是單身，出來以後就結婚了。」

年華老去，回味往日情懷，眼前還有更多的未知。

嬰兒潮世代者 威斯特：「總有一天我們會變得沒那麼有活力，而且我們的人數也很多，我擔心這會是一大問題，整個社會還沒為整整一代老年人，做好(照護上)準備。」

這可不是杞人憂天，而是美國嬰兒潮浮上檯面的社會現況。1946年出生的第一批嬰兒潮世代，明年即將邁入80歲大關。

布魯金斯研究所人口統計學家 佛雷：「隨著首批嬰兒潮進入80歲，老年群體自然會受到更多關注，他們之所以備受關注，首要是因為人數眾多，其次，他們也做出許多重要貢獻，早從1960年代，他們就積極參與民權和女權運動，對於越戰也群起反戰。」

統計預估，2030年之前，全美80歲以上高齡人口，將增加400多萬，來到1880萬人。勢必得增加快1倍的老年安養機構住居單位，估計5年後供不應求。同時意味著，將有更多收入有限的銀髮族，住不起合法安養設施。

人口結構老化、勞動力減少，可能衝擊經濟成長，也會為老年社福及醫療保險基金，帶來不小壓力。

嬰兒潮世代者的孫子 奎克：「嬰兒潮世代開始真正變老了，他們的各項行為能力會衰退，也會逐漸喪失自我意識，我們將是照顧他們的人。」

