嬰兒猝死症冬季攀升！醫揭「嬰兒安全睡眠守則」

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】寒流接力來襲，許多新手爸媽擔心飽飽受涼生病，會積極替孩子加衣保暖，但小心可能在無意間，提高嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome, SIDS）風險！臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科提醒，冬季是嬰兒猝死的高風險期，家長若因擔心受涼而過度包裹、與嬰兒同床，或是在床上放置過多鬆軟物品，都可能釀成危險。

嬰兒猝死好發2至4個月 過熱與同床共眠恐增窒息風險

臺北市立聯合醫院婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，所謂的嬰兒猝死症，是指1歲以下、原本健康的嬰兒在睡眠中突然死亡，即使經過完整檢查也無法確認死因，好發於出生後1至6個月，尤其以2至4個月的新生兒風險最高。根據美國小兒科醫學會（AAP）最新指引，每年約有3500名嬰兒死於睡眠相關原因，顯示安全睡眠環境的重要性。

黃啟南主任強調，有些家長擔心寶寶會在寒冬中受涼，習慣使用厚重棉被、枕頭或玩偶，甚至在寒冷時讓嬰兒與大人同床取暖，但事實上，寶寶因過熱而哭鬧反而是安全的警訊，因為過熱比受涼更危險，且上述的作法，很容易增加寶寶睡眠過程發生窒息的風險，不可不慎。

牢記安全睡眠五守則 仰睡、獨立嬰兒床是保命關鍵

黃啟南主任呼籲，家長應牢記並落實「安全睡眠五大守則」，包括嬰兒每一次睡眠，都應採仰睡姿勢，側睡或趴睡都會顯著增加猝死風險。另外，應使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，且嬰兒床上不放置枕頭、厚被、布偶等鬆軟物品。

其次，黃啟南主任提到，爸媽與嬰兒最好「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床，建議至少維持6個月，最好到滿1歲，可降低約5成猝死風險。另外，小寶寶的穿衣原則，只需比大人多一件，確認後頸溫暖不流汗即可，厚被則可改用穿戴式睡袋取代。

遠離菸害、按時打疫苗 多重防線守護嬰兒安全

黃啟南主任進一步提醒，有新生兒的家庭，家中應全面禁菸，避免菸品、酒精、大麻及非法藥物，因為二手菸與三手菸皆會提高SIDS風險。此外，鼓勵母乳哺育、依時完成疫苗接種、以及考慮提供奶嘴，都是降低嬰兒猝死風險的重要保護因子。

