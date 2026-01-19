嬰兒肥不見了！趙露思瘦身秘訣大公開：6點前吃完晚餐、多吃花椰菜

陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。《優活健康網》特摘此篇，這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。







提早吃晚餐提升燃脂效率



用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理醫師林承達指出，這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前2小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。

林承達解釋，人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。





花椰菜低卡高纖成減重聖品



為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達說明，其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進而減少不必要的進食。

多吃花椰菜等非澱粉類蔬菜與長期體重控制呈正相關，因此改吃「花椰菜米」的人也不少。林承達建議，晚餐可用兩手掌份量的蔬菜搭配適量蛋白質，既營養均衡又不會有熱量負擔；惟健康減重仍需循序漸進，每週減重0.5～1公斤最理想，搭配規律運動與充足睡眠，才能養成不復胖的體質。









（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：趙露思瘦身秘訣晚餐提前6點吃 花椰菜高纖低卡助燃脂）（首圖來源：《許我耀眼》微博）

