嬰兒脊髓成回春原料？！柬埔寨生命科學院遭揭黑幕 院址定位驚見「太子集團」

[Newtalk新聞] 中國男星于朦朧離奇身亡，引爆中港藝人「逆齡」疑雲。一名長期潛入東南亞詐騙園區的蒙面反詐博主指出，藝人回春與柬埔寨「生命科學院」相關，背後更牽動多家中國官方醫療機構。華媒比對發現，該院實際位置緊鄰遭美制裁的太子集團，其抖音與臉書先前標示的地址更直接指向太子集團總部。但遭揭露後，「生命科學院」找不到臉書專頁，而官網地址也僅剩「東埔寨金邊」五字，反讓外界疑慮加深。

一名長期以蒙面方式滲入東南亞詐騙園區的反詐博主，公開揭露柬埔寨生命園區內的黑幕，內容指向柬埔寨「生命科學院」，並牽連中國多個官方醫療機構。該名博主表示，超過 40 歲無法被利用從事色相交易的女性，通常會被迫一邊從事電詐，一邊進行試管代孕。由於試管手術可同時植入兩至三個胚胎，受害者往往需在短期內連續生產。嬰兒出生後，則被以每名約 300 萬的價格賣給園區所稱的「生命科學院」。

他指出，嬰兒會被集中養在玻璃箱中，六個月後由人員鑽開脊柱抽取脊髓液，並從中取得生長因子，製成所謂「再生幹細胞」。這類針劑以「返老還童」回春藥為噱頭，主要出售給富豪與名人，最高可達每管 500 萬，而且每半年會進行一次抽取。

華人媒體「新唐人」追查發現，爆料中的「柬埔寨生命科學院」官網充滿疑點。雖設址於柬埔寨，網站卻僅提供簡體中文與英文，「新生兒幹細胞儲存」還被列為首要業務。其六項核心版塊中，有兩項直接指向大陸官方機構，包括「湖南省細胞製備中心」與「湖南省細胞組織庫」，四張核心資質證書亦全由中共部門或湖南地方政府核發。

官網另一張「榮譽資質」則屬於「湖南源品細胞生物科技有限公司」（源品生物），該公司取得《幹細胞製劑製備質量管理合格證書》。其「專業團隊」僅列出源品生物首席科學顧問裴鋼，「戰略合作夥伴」也幾乎全由源品生物主導，顯示生命科學院極可能為其海外延伸實驗室。公開資料顯示，源品生物成立於2015年，總部位於長沙，承建多個省級細胞項目，並與長沙市政府共同推動再生醫學研究，官方色彩明顯。

更令外界高度關注的是，「生命科學院」的合作名單中包含多家湘雅體系醫院，尤其是曾捲入活摘爭議的湘雅二醫院。該院因實習醫生羅帥宇離奇墜亡而被大量討論。羅家人從其裝置中恢復大量資料，顯示羅帥宇曾秘密蒐集湘雅二醫院涉嫌大規模活摘器官的證據，包括偽造捐獻證書、多段醫生對話錄音以及疑似活摘現場。羅父並指出，兒子導師謝續標研究方向與「返老還童」相關，且曾被海外組織點名涉入活摘。

「新唐人」進一步比對，爆料中的柬埔寨生命科學院地址，就位於遭美制裁的太子集團旁，該集團因電詐與洗錢被美國通緝，建築群曾囚禁逾 4000 名外國受害者。該院在抖音宣稱位於「金邊鑽石島核心區域」，而臉書地址則直接寫為太子集團總部。近期更有華裔業者上傳影片，指鑽石島後方正在興建更大型的細胞實驗室，大樓外牆標示「幹細胞技術」，內部空間巨大，被形容「走到會迷路」。另外，網路上也有人推銷「換血保青春」，稱取自 17 至 21 歲男性血液中的「功能蛋白」與「小微囊泡」，提供富豪進行回春療程，再度加深外界對此類黑產的疑慮。

然自從「新唐人」爆料中的柬埔寨生命科學院地址，就位於遭美制裁的太子集團旁，該集團因電詐與洗錢被美國通緝，建築群曾囚禁逾 4000 名外國受害者。該院在抖音宣稱位於「金邊鑽石島核心區域」，而臉書地址則直接寫為太子集團總部，目前在臉書上已找不到柬埔寨生命科學院粉絲頁，官網地址也只留下：柬埔寨金邊5個字，

