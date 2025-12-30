嬰兒身上飄消毒水味！冷血幫傭「1恐怖行徑」全遭錄 鄰居嚇壞：她是慣犯

泰國一名幫傭往嬰兒奶瓶中倒入消毒水。圖／翻攝自khaosod

恐怖幫傭！泰國近日一名2寶媽向警方報案，表示自家幫傭在2歲4個月大兒子的奶瓶中倒入消毒水，推測是想讓孩子生病，趁送醫時竊取家中財物。幫傭作案後，阿嬤在餵奶時聞到嬰兒嘴邊疑似有消毒水的味道，於是提醒媽媽前去查看，在檢查屋內監視器後發現，幫傭把消毒水倒進嬰兒奶瓶。目前警方正在進一步調查當中。

嬰兒身上飄「消毒水味」 阿嬤嚇壞

據《khaosod》報導，泰國一名2寶媽透露，家中通常有兩個幫傭，一個是負責顧孩子的保母、一個是負責打掃的幫傭，但是最近清潔幫傭離職，所以正在找尋一名可以從事清潔工作的臨時幫傭，直到新的幫傭入住，於是她在臉書的群組發布招募訊息，成功招聘到一位新的女幫傭。

2寶媽表示，這名幫傭剛開始工作時，有請平常照顧孩子的保母教她工作事項，同時也告訴她應該使用哪些清潔產品，講解完基本的工作內容，這名新的幫傭就獨自在家工作，也沒有人在旁監督她。

事發當天，阿嬤把2歲4個月大的孫子抱上樓午睡，平常都會把孫子早上沒喝完的奶瓶放在床頭，等到午睡時再繼續喝，就在孫子喝奶時，阿嬤聞到奶瓶、孫子嘴邊都散發濃烈的消毒水味。於是阿嬤立刻將奶瓶拉開，甚至試喝一口，發現消毒水味非常重，幾乎已經蓋過奶味，喝下去還有想吐的感覺。

2寶媽得知後，立刻帶孩子到醫院急診室檢查，初步診斷孩子沒有異狀，也沒有出現嘔吐情形；醫師表示，目前只能從外在症狀觀察，建議多喝水並觀察24小時，如果時間滿24小時都沒有出現異狀，則代表已經脫離危險。

加消毒水進奶瓶！冷血幫傭「恐怖行為」全遭錄

事發後，2寶媽打電話給另一名保母，要她幫忙尋找這名臨時清潔幫傭，但始終找不到人。2寶媽只好私訊問對方，「你有沒有把什麼東西加進孩子的奶瓶裡？我不打算追究責任，只是想知道那是什麼物質，這樣才能確認是否還有其他成分混入」。然而對方並未回覆，還封鎖2寶媽的聯絡方式。

隔天調閱家中監視器發現，這名臨時清潔工曾將消毒水倒入孩子的奶瓶當中，之後再把奶瓶放回原位，很顯然是刻意為之。此外，這名幫傭還偷偷躲在屋外的儲藏室，發現大家都已經離開家後，就立刻從儲藏室出來，試圖闖入家中但並未成功。

目的是竊取財物？鄰居：她是慣犯

目前嬰兒的家屬已經前往邦波帕警局（Bang Phongphang Police Station）留下紀錄，警方指出，因為小孩並未出現生命危險的狀況，因此暫時無法起訴。另外，警方已經奶瓶送去檢驗，確認是否還含有其他毒物，檢驗時間至少要1個月；警方正在積極調查案件蒐集證據，以便起訴這名幫傭。

家屬坦言感到相當憂心，因為他們握有完整證據，卻無法對這名臨時清潔幫傭正式起訴，對方仍能繼續到其他地方求職、照常生活，這讓人感到非常不安，她也猜測這名幫傭是想趁大家因小孩生病離開家後，趁機竊取家中財物。

案件曝光後，有網友聲稱是這名壞幫傭的鄰居，透露「這個幫傭是個騙子，她會安排人帶孩子去醫院，然後趁機偷東西；她還會拍下房主的重要文件，這個人非常危險，而且有犯罪記錄，她以前就幹過這種事」。



