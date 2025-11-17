嬰兒車遭擦撞肇逃 新店警鎖定車牌追查肇事者

（新店警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市新店區新烏路一段11巷口昨（16）日15時43分發生一起肇事逃逸案，新店警分局接獲當事人林女（62歲）報案，指稱於上述時間、行經上述地點時，遭一自小客擦撞嬰兒車後，肇事駕駛未停留下車查看，旋即離開現場，當時嬰兒車內所承載之嬰兒與林女當下皆無大礙。事後林女發覺右肩膀疑似有拉傷、疼痛感。後於今（17）日至新店警分局青潭所報案，警方依規定受理。

新店警分局指出，林女先前往醫院驗傷，預計明（18）日至青潭所製作筆錄。經警方比對車牌，將盡速通知車主到案說明，以釐清案情。