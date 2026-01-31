嬰兒配方奶粉出包！雀巢、達能3大廠驗出危險毒素，來源和中國供應商有關？

全球知名三大嬰兒配方奶粉製造商雀巢（Nestlé）、達能（Danone）與拉克塔利斯（Lactalis），如今正面臨全球性的抵制與信任危機。這起風暴，源於這三家巨頭共同使用、來自中國的單一供應商，因為其原料遭危險毒素污染，連帶導致奶粉被波及。目前已威脅全球5大洲、數十國下令追查，三大品牌也緊急召回自家的嬰兒奶粉。

《金融時報》報導指出，此次問題的核心，是配方奶粉內的一種成分，名為「花生四烯酸油」（ARA oil），主要用於模擬母乳中的脂肪酸，幫助嬰兒促進大腦發育。該原料由上海上市企業「嘉必優生物技術」（Cabio Biotech）位於武漢的實驗室製作，卻從相關產品中驗出、內含有可能致命的「仙人掌桿菌嘔吐毒素」（Cereulide）。

最糟糕的是，在發現被污染前，這批問題原料早已添加進旗下數百條生產線，不知多少配方奶粉已經出廠上架販售。受此醜聞衝擊，嘉必優股價在過去一個月內暴跌近19%。

法國調查嬰兒死亡案

這三家奶粉商1月份相繼被迫緊急召回，市場上所有可能受污染的產品。根據醫師表示，仙人掌桿菌毒素會引發嚴重的嘔吐與腹瀉。目前法國政府已啟動刑事調查，釐清近期該國兩名嬰兒的死亡，是否與食用問題奶粉有直接關聯。

知名奶粉大廠達能在中國市場銷售的多款配方奶粉。（翻攝自官方微博）

巴克萊銀行分析師Warren Ackerman則指出，嬰兒奶粉產業極度依賴名聲與信任度，「家長通常會直接更換其他品牌，事後才問為什麼、發生什麼事。這種信任感的喪失，往往會比產品回收持續更長時間，甚至導致長期的品牌市佔率崩跌效應。」

慈善機構「第一步營養信託基金會」高級營養師瑞秋（Rachel Childs）表示，奶粉產業受到利潤驅動，企業往往面臨尋找更低成本原料的營運壓力，而這也讓單一來源的原料污染，會演變成如今大家看到的全球性災難。

歐洲食品安全局（EFSA）已更新針對仙人掌桿菌毒素的科學建議，試圖制定安全閾值。在此之前，各國對此類毒素，並無統一強制性檢測標準。

台灣市場相關下架回收的配方奶粉。（圖／食藥署提供）

而英國食品標準局（FSA）已經正式確認，雀巢旗下多款嬰兒配方奶粉，檢驗出危險的仙人掌桿菌毒素，一旦飲用、可能引發嚴重的食物中毒，呼籲所有家長立即按照公告提及品項，與家中奶粉比對，一旦有買到相同產品，務必即刻停用或聯繫家庭醫師進行諮詢。

面對這波必然重創商譽的風波，雀巢公司強調，自1月5日起已採取「果斷且迅速」的自願回收行動，並對造成家長困擾再次致歉。達能則表示，為符合最新規範，已決定從特定市場、撤回極少數批次配方奶粉產品。

至於拉克塔利斯集團，則透過發言人對外解釋，稱因為現有的嬰幼兒產品法規檢測清單，並沒有包含仙人掌桿菌毒素，這也是為何、他們在先前的分析中，未能識別出它的原因。

目前全球回收行動正在進行中，國際嬰兒食品行動網絡（IBFAN）則呼籲世界衛生組織（WHO），應趁此機會立即更新生產標準，不應僅警告家長在沖泡時必須注意衛生，更應嚴格監控工廠端的污染風險。

