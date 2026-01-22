嬰兒配方奶粉品質疑慮頻傳 全球乳品業受衝擊

（中央社巴黎21日綜合外電報導）近幾週來，嬰兒配方奶粉接連傳出品質疑慮，震撼全球乳品產業。過去多年來，多家食品大廠也曾因產品遭污染，被迫大規模召回嬰兒配方奶粉。

法新社報導，法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司（Lactalis）今天宣布，因擔心產品中可能含有毒素，將在法國、中國、澳洲、墨西哥等多個國家召回部分批次的嬰兒配方奶粉。

拉克塔利斯是全球最大乳製品集團之一，2017年與2018年也曾被迫大規模召回嬰兒配方奶粉，原因是其受污染的產品導致數十名嬰兒感染沙門氏菌。

拉克塔利斯公司說，由於供應商提供的一項原料檢出仙人掌桿菌毒素（cereulide），公司正主動召回6批Picot嬰兒奶粉，這些奶粉在藥局和大型零售通路販售。仙人掌桿菌毒素可能引起腹瀉及嘔吐。

拉克塔利斯表示，「我們完全理解這個消息可能會引起嬰幼兒家長的憂慮」，但也指出，法國主管機關尚未通知公司有任何與食用這些產品相關的申訴或通

報案例。

拉克塔利斯未公開受污染原料供應商的名稱。公司已公布6個受影響的批號，並強調其他批次的產品皆屬安全。

一名發言人告訴法新社，除了法國以外，受影響國家還包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國和台灣。

發言人強調，在上述所有國家，僅召回「少數批

次」產品。

●雀巢

自今年1月初來，瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）已在全球約60個國家召回嬰兒配方奶粉。

雀巢召回嬰兒配方奶粉的原因，一樣是其可能受到仙人掌桿菌毒素汙染。

法國衛生當局昨天表示，正在調查一名曾食用被召回雀巢嬰兒配方奶粉的嬰兒死亡案件，但目前尚未確認兩者之間存在直接關係。

法國食品業龍頭達能集團（Danone）今天宣布，新加坡當局已扣留一批Dumex Stage 1嬰兒配方奶粉，並補充說相關產品尚未進入零售通路。

●索迪拉克

2019年1月，法國乳製品公司索迪拉克（Sodilac）召回約40萬罐在西班牙北部一家工廠製造的嬰兒配方奶粉，其中包括法國知名嬰兒奶粉品牌Modilac的產品。

此次召回是因法國有嬰兒在食用相關產品後感染沙門氏菌。嬰幼兒、老年人、免疫力低下者等脆弱族群感染沙門氏菌，可能引發嚴重併發症，未及時救治恐有生命危險。

●紐西蘭肉毒桿菌「假」警報

2013年，紐西蘭恆天然乳品集團（Fonterra）製造3批用於生產嬰兒配方奶粉、成長奶粉及運動型飲料原料的濃縮乳清蛋白疑含有肉毒桿菌，因而在全球召回1000噸可能遭汙染的乳製品。

經基因與生物分析後，證實為無害的梭狀芽孢桿菌（C. sporogenes），而非肉毒桿菌（C. botulinum）。

肉毒桿菌中毒可能導致癱瘓，甚至死亡。

●中國三聚氰胺毒奶粉事件

2008年，受污染奶粉在中國造成約30萬名兒童中毒，並導致6名嬰兒因腎臟問題死亡。

調查發現，這些兒童食用的奶粉中含有三聚氰胺（Melamine）。三聚氰胺本身為低毒性，但與三聚氰酸結合後，會形成難以溶解的結晶，造成嚴重腎結石。

此外，中國又檢出20家乳製品公司產品含有三聚氰胺，並波及全球冰淇淋、餅乾與糖果等食品，重創吉百利（Cadbury）、士力架（Snickers）與M&M's等多個國際知名品牌。（編譯：劉文瑜）1150122