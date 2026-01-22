嬰兒配方奶粉有毒素疑慮 新安琪兒預防性下架1批號

法新社報導，法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯集團（Lactalis）於21日宣布，由於供應商提供的原料成分中含有「仙人掌桿菌毒素」，因此將在法國自主召回6批旗下品牌Picot的嬰兒配方奶粉，另外還有其他18個國家須召回相關產品，名單包含台灣以及中國、澳洲、捷克、西班牙、哥倫比亞與剛果共和國等國。

我國食藥署在今日指出，國內業者新安琪兒已主動通報，由於無法排除使用到受污染的仙人掌桿菌毒素原料可能性，因此自主預防性下架批號為8000003215、效期至明（2027）年11月16日的「新安琪兒安哺1嬰兒奶粉—酸化新配方」產品。

新安琪兒聲明指出，請已購買該批號產品的民眾停止使用，並將產品罐身帶至原購買店家，或撥打電話0800-211-807進行退換貨。新安琪兒並強調，其他在台販售的嬰幼兒產品均安全無虞。

食藥署說明，Picot品牌下架的嬰兒配方奶粉台灣並未輸入。新安琪兒除一批號已通報自主下架的產品外，另外還有一批號8000003675產品的原料同樣有疑慮，但尚未輸入台灣。

已購買相關產品的民眾，食藥署提醒若退換貨時與業者發生爭議，可依據《消費者保護法》第43條，向企業經營者、消費者保護團體等單位提出申訴；若未獲妥適處理，則可向各縣市政府消費者保護官申訴，或找消費爭議調解委員會申請調解。

食藥署並強調，已要求業者依《食安法》落實自主管理，除避免輸入有疑慮產品外，若已輸入則應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並主動停售。若獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，須立即主動下架回收，並通知消費者退換貨。

由於國際食品大廠雀巢（Nestlé）在2週前同樣因原料遭仙人掌桿菌污染，從全球60國召回嬰兒配方奶粉，法國政府農業部已證實2起事件有關聯，且受污染原料皆來自同一家中國供應商。