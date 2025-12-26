嬰兒頭「塞風俗店冰箱」四肢不見！狠母「恐怖真容」流出

國際中心／綜合報導

日本東京一家風俗店發生駭人分屍案，店內員工12月6日清理冰箱時搜出異物，仔細一看竟是嬰兒頭顱。經警方調查、比對DNA後，證實22歲風俗店女員工小原麗與死嬰存在親子關係；至於為何對親生骨肉痛下殺手，並將肢解後的嬰兒屍體裝進保鮮盒、放入冰箱，小原麗被捕後全說了。而案發後，風俗店官網便將小原麗的宣傳照刪除，不過一系列畫面早被網友截圖並在網上流傳。

綜合《產經新聞》、《時事通信社》等日媒報導，事件發生在東京墨田區江東橋一家成人娛樂場所內，一名男性員工12月6日清理冰箱時，赫見冰箱冷凍庫內有一顆疑似嬰兒頭顱物體，嚇得他馬上報警。東京警視廳獲報趕往現場，確實在冰箱上層發現被裝進塑膠袋內的嬰兒頭顱；初步判斷嬰兒年齡僅幾個月到1歲之間，但性別不明，且裝有四肢的食品保鮮盒也下落不明。

警方排查出入休息室的20多人後，鎖定凶嫌為店內22歲女員工小原麗。她的指紋與裝有嬰兒頭顱的塑膠袋上所採集的指紋相符，且DNA鑑定結果也顯示，她與死嬰有親子關係。至於為何對親生骨肉痛下殺手，甚至還將肢解的嬰兒屍體，裝進保鮮盒並放入冰箱？她向警方供稱「生產後昏過去了，醒來時嬰兒已經變色」、「我想必須隱瞞這件事，因此把他切成碎塊」。

而小原麗事後也還原殘忍肢解的全過程，她透露犯案第一現場並不在風俗店內，而是在附近的一處飯店內。犯案凶器是一把美工刀，頭顱與軀幹分離後，被分別裝入塑膠袋與保鮮盒中，之後之所以帶回休息室的冷凍庫存放，是因為想要將親生孩子留在身邊。據日媒「NEWS POST SEVEN」報導，風俗店官網在案發後已將小原麗的宣傳照刪除，不過一系列她畫著「地雷系妝容」正臉照早被網友截圖並在網上流傳。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

