嬰兒一出生就掐死！她「10年殺死6子女」裝紙箱藏車庫 前夫見1幕嚇壞報警

亨茨曼因謀殺6名嬰兒，遭判至少30年刑期。圖／東方IC

恐怖！2014年美國猶他州一名男子韋斯特（Darren West）因涉毒被判刑8年，剛結束刑期的他決定要返回前住處取回物品，沒想到他竟然在車庫內的紙箱中，發現6具嬰兒屍體、1個死胎，讓他嚇得報警。警方調查發現，韋斯特的前妻亨茨曼（Megan Huntsman）就是殺害嬰兒的兇手，亨茨曼也表示認罪。

據《鏡報（The Mirror）》報導，2014年時韋斯特剛服滿刑期出獄，當他回到過去的住處時，在車庫中的6個紙箱發現七具遺骸，包含6個新生兒，再加上1個死胎。他發現這些屍體後，立刻聯絡警方。警方調查指出，韋斯特的前妻亨茨曼正是本案凶手，她在1996年至2006年間，將剛出生的6個嬰兒悶死、掐死。

警方指出，這些嬰兒在死亡後被裝進塑膠袋，再放入紙箱，最後藏在車庫當中，且亨茨曼在搬家時也沒有處理這些遺骸。值得一提的是，這些孩子的父親正是發現遺體的韋斯特，但韋斯特聲稱對此並不知情，死去孩子的性別為5名女孩、2名男孩，而韋斯特、亨茨曼還育有另外3名還活著的小孩，亨茨曼在2015年2月時對6項謀殺罪名表示認罪。

庭審期間，檢方起訴亨茨曼時指出，這些謀殺經過冷酷、精細的計算，並透露她在家中生產時，會確保在家中無人的狀況下，將浴室、臥室都打掃乾淨，「嬰兒被迅速、徹底地包好，然後存放在車庫裡，不讓任何人發現」。

此外，亨茨曼有嚴重的毒癮，在面對警方的質問，亨茨曼無法對謀殺小孩做出解釋，「我無法給出合理解釋，為什麼我能做出如此病態、卑劣的行為，我將這個秘密隱藏了18年」。最終，亨茨曼被判處最低30年的刑期，最高可能面臨終身監禁，她的第一次假釋聽證會將會被安排在2064年4月，屆時她已經89歲。對此，檢方律師直言，「我們希望她在監獄裡度過餘生」。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



