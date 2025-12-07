「嬰屍頭顱」整顆塞冰箱！四肢丟保鮮盒冷凍 東京風俗店爆恐怖分屍

日本東京錦系町發生恐怖嬰兒分屍案件。翻攝Google Maps



太恐怖！東京風俗店竟出現嬰兒屍體，而且還被分屍存放在冰箱內，有可能已經放在冰箱內一段時間後才被發現。日本媒體報導，東京墨田區錦系町車站附近一家風俗店，一名男員工昨天（12／6）慌張地報警表示，在店內冰箱內竟發現一顆嬰兒頭顱及四肢，警方緊急蒐證調查，但至今仍未尋獲嬰兒肢體，全力追查涉案人士。

根據日媒綜合報導，12月6日晚上9點左右，一名男性風俗店員工報警，說他在清理店內冰箱時，冷凍庫竟發現一個塑膠袋內，竟是一個嬰屍頭顱。

東京都警視廳立刻介入調查，鑑識人員檢查該風俗店冰箱時，又在冷凍室內一個密封盒中發現了嬰兒的四肢，警方發現，嬰兒頭部與四肢疑似遭利刃切斷。初步判斷為是出生數個月到1年的嬰兒，但嬰兒軀幹至今下落不明。

東京警方表示，遺體明顯遭到人為切割，警方已將此案定調為「屍體損毀遺棄」刑案，正全力追查相關涉案人士。

一位附近的上班族也說，「錦系町這一帶本來就有很多餐廳和風俗店，但沒想到會發生這麼殘忍的事件，真的很震驚。」事實上，錦系町也因為靠近晴空塔，也有不少遊客會選擇在這個地方住宿，發生恐怖分屍案件，也讓不少遊客嚇壞了。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

