嬰幼兒喝配方奶更易致肥胖？林口長庚研究：恐增氣喘、過敏、鼻炎風險
現代兒童一出生就面臨多重健康風險，包括過敏、氣喘、過敏性鼻炎等疾病。但長庚醫院研究首度揭示，哺育母乳對孩童健康造成長遠影響的秘密，並完整揭露嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯。醫師指出，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關。
林口長庚醫院兒童胸腔內科教授級主治醫師邱志勇表示，研究團隊透過核磁共振光譜儀（NMR）進行縱貫性代謝體學分析，首度完整展現出兒童從出生至5歲的連續性代謝圖譜，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯，研究成果已發表於2025年6月國際知名期刊「兒科過敏與免疫學」（Pediatric Allergy and Immunology）。
喝配方奶比母乳易致肥胖
近年來，兒童過重、肥胖與過敏性疾病（如氣喘、濕疹與過敏性鼻炎）盛行率不斷上升，對孩童健康造成長遠影響。邱志勇說明，該研究共追蹤144位兒童，受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，5歲時仍高達23.2%；而氣喘與過敏性鼻炎的盛行率更分別高達24.6%與59.6%，反映出這一世代的幼童正面臨多重健康風險。
邱志勇指出，研究團隊追蹤144位兒童自出生至5歲的代謝變化，分別於1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用先進的¹H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。
研究結果發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺基酸代謝明顯增加，顯示其能量需求及隨著身體發育而產生的代謝變化。邱志勇說，這代表不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，進而改變尿液中的代謝物組成。
「配方奶與嬰幼兒肥胖相關。」邱志勇指出，特別是在嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。
兒童肥胖與過敏疾病相關
邱志勇提到，在嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態的轉變，代謝物分析發現，兒童肥胖與過敏疾病的個體之間具有高度重疊。此結果顯示，兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童的健康發展。
邱志勇強調，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關。因此，建議家長多鼓勵母乳餵養，並在孩童成長過程中除了維持健康飲食外，也應培養良好的運動習慣，以降低肥胖風險，進而減少過敏發生的可能。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
親餵、瓶餵都是愛！新手媽媽5大哺乳秘訣：別被「奶量焦慮」綁架
哺乳媽媽怎麼吃才營養？營養師私藏「發奶食譜」助產後瘦身
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為嬰幼兒喝配方奶更易致肥胖？林口長庚研究：恐增氣喘、過敏、鼻炎風險
其他人也在看
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 13
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 15
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 42
喝湯加「這1小小不起眼配料」降血糖、血脂 ！醫認證大推 日本人每天都在喝
日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。 牛津研究證實：褐藻類能改善餐後血糖、降膽固醇、護心血管 牛津大學2022年營養評論期刊的大型研究顯示，褐藻類能有效改善餐後血糖、糖化血色素及胰島素阻抗。日本研究發現，只要在白飯旁搭配4公克乾燥海帶芽，餐後半小時的血糖就能顯著降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，這些效果來自海帶芽的褐藻醣膠與褐藻酸鹽，它們會減緩澱粉分解成葡萄糖的速度，避免血糖急速上升。此外，心血管保護方面同樣亮眼，林謂文主任指出，海帶芽中的岩藻黃素能促進肝臟製造DHA幫助清除血管膽固醇，褐藻酸鹽則在腸道阻擋膽固醇吸收並加速排出，而特殊胜肽化合物更能讓血管放鬆改善循環。 從抗癌研究到日常餐桌 海帶芽每日攝取一般成人5克最合適 林謂文主任提醒，一般成人每天吃5公克乾燥海帶芽最合適，大約是一碗味噌湯的份量。每公克含42微克碘佔每日建議量近三成，甲狀腺疾病患者需謹慎控制。市售產品常含較高鈉分，高血壓患者選購要看標示並先泡水去鹽。糖常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」造咖 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
8萬人研究證實！富含「類黃酮食物」讓虛弱風險降15%
澳洲一項歷時24年、涵蓋8萬多人的大型研究顯示，多吃莓果、洋蔥等富含類黃酮的食物，不僅能保護心血管、降低發炎反應，還能對抗老化導致的身體機能下降，尤其對女性效果更為顯著。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
口交、親吻會不會傳染？醫師拆解HIV「真正的風險行為」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 2
小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥！ 食藥署扣下2萬公斤
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 知名調味品品牌出包！食藥署今（2）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，就有一批「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出禁用的殺菌劑農藥，重量多達20000公斤，依規定在邊境必須退運或銷毀；另外，食藥署還一口氣還發現有四批的中國進口砧板，溶出試驗不合格，恐在正常使用狀態下溶出雜質汙染。 食藥署上午公布有23...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發起對話