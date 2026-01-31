嬰幼兒奶粉暗藏危機？仙人掌桿菌你不可不知！
作者/林招煌
近日國際食品大廠宣布預防性回收部分嬰兒配方奶粉，引發社會高度關注。主管機關指出，回收原因與可能涉及「仙人掌桿菌（Bacillus cereus）」污染風險有關。由於嬰幼兒屬於高風險族群，相關微生物風險的醫學理解與食品安全管理，更顯其重要性。本文將從醫學與食品微生物學角度，說明仙人掌桿菌的特性、致病機轉，以及其在嬰幼兒食品中的潛在風險。
什麼是仙人掌桿菌（Bacillus cereus）？
仙人掌桿菌是一種革蘭氏陽性、具芽孢形成能力的桿菌，廣泛存在於自然環境中，包括土壤、空氣、水源及農產品。其最大特性在於：
可形成耐熱芽孢，不易被一般加熱或乾燥製程完全破壞。
在適當溫度與營養條件下，可快速繁殖並產生毒素。
為全球公認常見的食品中毒致病菌之一。
在食品安全領域中，B. cereus 常被列為「機會型致病菌」，平時低量存在不一定造成疾病，但在特定條件下，風險會顯著上升。
仙人掌桿菌的致病機轉
仙人掌桿菌主要透過產生毒素引發疾病，臨床上可分為兩大型態：
1. 嘔吐型（Emetic type）
毒素：Cereulide（耐熱環狀胜肽）
潛伏期：1–6 小時
主要症狀：噁心、嘔吐、腹痛
常見於：澱粉類食品（如米飯、穀類）
2. 腹瀉型（Diarrheal type）
毒素：Hbl、Nhe 等腸毒素（對熱較不穩定）
潛伏期：8–16 小時
主要症狀：水樣腹瀉、腹痛
常見於：乳製品、肉類、即食食品
為何嬰幼兒配方食品特別需要警戒？
嬰幼兒族群在面對 B. cereus 時，風險明顯高於一般成人，原因包括：
腸道菌叢尚未成熟，對病原菌防禦力不足
免疫系統發展未完全
嬰兒配方奶粉屬於高營養密度產品，一旦受污染，利於細菌增殖
奶粉沖泡後若保存或溫控不當，易形成風險環境
在極少數案例中，文獻亦曾報告與嬰兒敗血症、壞死性腸炎（NEC）相關的嚴重併發症，雖然發生率低，但醫療與監管單位對此皆採取高度謹慎態度。
預防性回收的醫學與風險管理意義當原料來源、製程或環境中無法完全排除芽孢污染可能性時，即使未檢出最終產品超標，依照國際食品安全與風險評估原則，仍可能啟動「預防性下架與回收」。
這類決策反映的並非已確認的健康危害，而是基於：
嬰幼兒屬高風險族群
芽孢菌具高度環境適應力
毒素一旦形成，部分不易被後續處理破壞
在公共衛生角度，此屬風險最小化（Risk minimization）的必要作為。
仙人掌桿菌是一種在日常環境中普遍存在，但在特定食品與族群中需高度警戒的微生物。透過完善的原料控管、製程衛生、產品監測與即時回收機制，才能在全球化食品供應鏈中，持續守護嬰幼兒的飲食安全。對醫療專業人員而言，正確理解其致病機轉與臨床風險，有助於風險溝通與健康教育的落實。
參考資料
Stenfors Arnesen, L. P., Fagerlund, A., & Granum, P. E. (2008). From soil to gut: Bacillus cereus and its food poisoning toxins. FEMS Microbiology Reviews, 32(4), 579–606.
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ). (2016). Risks for public health related to the presence of Bacillus cereus and other Bacillus spp. including Bacillus thuringiensis in foodstuffs. EFSA Journal, 14(7), 4524.
Kotiranta, A., Lounatmaa, K., & Haapasalo, M. (2000). Epidemiology and pathogenesis of Bacillus cereus infections. Microbes and Infection, 2(2), 189–198.
FAO/WHO. (2011). Guide to hygiene practices for powdered infant formula.
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥嬰幼兒奶粉暗藏危機？仙人掌桿菌你不可不知！
