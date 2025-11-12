嬰幼兒托育服務學術研討 新北優化托育服務品質
為深化托育專業發展，優化托育服務品質，新北市社會局與長庚科技大學合辦2025新北市0-3 歲嬰幼兒托育服務學術研討會，聚焦於嬰幼兒正向教養與回應式教保活動，並匯集教保活動設計與引導、共融服務、臨時托育、托育人員滿意度及國外參訪經驗等多元主題，融合理論與實務，充分展現研究者與第一線托育人員的專業成果。
研討會共發表21 篇論文與實務紀要及2 場專題演講，其中專題聚焦於「回應式教保活動」與「嬰幼兒正向教養」，邀請米露谷心理治療所駱郁芬所長及長庚科大林怡滿副教授等，探討如何透過教保人員的覺察與回應給予適切引導，以強化幼兒的安全依附與情緒發展，營造健康且充滿信任的成長環境。透過專題研究與經驗分享，展現托育在專業實踐上的創新與省思，促進托育服務品質提升。
研討會中亦包含多篇親子館相關議題，涵蓋活動規劃、共融服務及臨時托育等主題，分享新北市親子館如何透過精心設計的活動與引導策略，提供親子多元豐富的遊戲體驗。透過「三步驟引導法」培養嬰幼兒在探索遊戲空間中的自主性，並推動共融服務，支持特殊需求幼兒及家庭獲得友善環境與資源。
三峽鳶山公托的爸爸張侑甥分享他參加中心一日蒙特梭利的心得說，雖然他做足了功課，但進入教室後才明白托育的現場，比教材豐富太多了。他負責引導小男孩洗手、洗餐桌布，小男孩打翻了水，他原本想出手幫忙，老師暗示他先等等看，結果小男孩自己擦完地板，還露出一個害羞的微笑，讓他學習原來放手也是一種教育的練習。而孩子在嘗試與錯誤中自然地學習，父母只要溫柔的引導陪伴，而非急於糾正，讓孩子有機會從過程中找到答案。
社會局長李美珍表示，期盼透過多元議題的發表與交流，促進托育現場的專業成長與服務創新，新北市愛小孩，將持續推動實務現場與學術理論的對話，深化托育專業、優化服務品質，以打造安全、健康、溫暖的托育環境。
