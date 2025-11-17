嬰幼兒最常見疾病！孩子換尿布若出現「咔嗒」怪聲 醫示警：恐終生跛行

記者簡浩正／台北報導

新手爸媽注意，幫孩子換尿布出現「咔嗒」怪聲，恐與關節問題有關。骨科醫師示警，如果能儘早發現及治療，就不必面臨到手術治療，甚至造成終生跛行的遺憾。

根據統計，發展性髖關節發育不良(DDH)的患者以女性居多，且有半數以上的患者為兩側性發生，約有二至三成的患者為單側發生，而左側髖關節比右側的發生率來得高。

振興醫院骨科部主治醫師鄭士豪表示，發展性髖關節發育不良，為嬰兒或兒童的髖關節非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變引起的問題，發生率約為千分之1.5，雖然發生率不高，卻是嬰幼兒最常見髖部疾病。發展性髖關節發育不良並非關節一定有脫臼，因程度的不同，髖關節發育不良可能造成關節不穩定、半脫位、甚至完全脫臼。脫臼程度輕重不同，有些可以徒手復位，若是無法徒手復位者，則建議接受手術治療。

他說，嬰兒剛出生時，髖關節異常往往不容易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後逐漸會出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀。幼兒的髖關節脫臼可分為輕微型與嚴重型，其中輕微型在早期較難發現。若兩側髖關節皆脫臼，常要到成年後因行走疼痛或髖關節外展角度受限而就醫，這時才被診斷為髖關節發育不良。對這類患者而言，接受人工髖關節置換術，是解決行走疼痛與跛行的有效方式。

鄭士豪說，發展性髖關節發育不良若延遲診斷，治療會更為困難且效果不佳，因此新生兒的髖關節篩檢格外重要。嬰兒出生後三至六個月內，可由專科醫師透過觸診檢查髖關節的穩定性及是否脫位。若發現疑似異常，通常會進一步安排髖部超音波檢查。六個月大前確診的嬰兒，多可透過骨盆吊帶固定改善；若超過六個月才診斷，則可能需要施以石膏固定，甚至接受手術治療。因此，及早發現、及時治療，是避免日後併發症的關鍵。

觀察孩子是否髖關節異常，鄭士豪以下觀察重點提供家長參考。

第一招：大腿外張受限

寶寶雙腿屈膝外張時，兩腿外張角度不一。

第二招：檢查兩腳長度是否一致

由於長短腳原因很多，有些成人可能以為孩子是脊椎側彎，或是故意沒站好，因此忽略。建議父母可以讓孩子躺在床上雙腿屈膝、膝蓋併攏，觀察雙腳膝蓋高度是否一致。

另外，如果孩子髖關節動作時有「咔嗒」聲響，或是走路時一拐一拐、步態不穩，建議盡快至小兒科接受進一步檢查是否為髖關節脫臼。

