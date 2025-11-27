嬰幼兒染流感「重症比例高」 醫揭原因：病毒複製快！

時序進入冬季，醫師警告接下來可能面臨新一波流感疫情高峰，特別提醒嬰幼兒為高風險族群，應優先施打流感疫苗。感染科權威醫師黃高彬指出，嬰幼兒因免疫力較差，感染流感後身體帶的病毒量比較高，發生肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症的機率顯著高於其他年齡層，住院比例也明顯較高。

嬰幼兒之所以特別容易受流感病毒威脅，主要原因在於其免疫系統尚未發展完全，對病毒抵抗力不足。 （示意圖／Pixabay）

黃高彬醫師解釋，嬰幼兒之所以特別容易受流感病毒威脅，主要原因在於其免疫系統尚未發展完全，對病毒抵抗力不足。「小孩的細胞很容易被流感病毒侵犯，加上新陳代謝比較快、呼吸心跳快，病毒複製速度會比成人快，重症機會相對就高。」黃高彬表示。

廣告 廣告

除了病毒複製速度較快外，嬰幼兒的病毒排出時間也比成人長。黃高彬醫師進一步說明：「正常成人感染流感後，大概一週就會痊癒，5到6天後就不容易傳染，建議隔離時間一週即可。但嬰幼兒的隔離時間最好要延長到12天，因為他們體內的病毒排出時間較長。」

面對流感病毒與腸病毒交互肆虐，幼兒及兒童因免疫系統尚未完全發展，特別容易受到感染。 （示意圖／Pixabay）

針對兒童免疫力發展，黃高彬醫師指出，一般而言，孩子滿6足歲時，抗體就可達到成人的三分之二，到了青春期後免疫力就會接近成人水平。「大家可以觀察到，孩子進入小學後，生病頻率會明顯減少，就是因為抗體已經達到成人的三分之二。」

黃高彬醫師特別提醒，流感感染的嚴重程度與年齡呈反比，年齡越小帶的病毒量越高，病情也越嚴重。「臨床發現併發腦炎的案例，大多集中在小學以下的兒童，不過6到12歲的小學階段也需要特別注意。」他強調，冬天還會有一波流感高峰期，家長應盡早為孩子預約接種疫苗，並同時落實勤洗手、配戴口罩、保持良好衛生習慣，及早預防。

延伸閱讀

宏福苑狂燒一夜44死 賴清德發聲：此時此刻一起為香港祈福

超商買東西未熄火！她驚見「喪屍躲車」劫財 車也被開走

香港大火奪44命 最美港姐「眼睜睜看奶奶家被燒毀」：令人痛心