嬰幼兒殺手！RSV傳染力是流感2倍 醫：痰如拔絲地瓜卡氣管

年關已至，許多家長規劃帶著家中寶貝出遊，感受佳節氣氛。然而，在人潮擁擠、互動頻繁的場合中，隱形的健康殺手「呼吸道融合病毒（RSV）」正伺機而動。專家提醒，RSV傳染力驚人，約為流感的2倍多，與一般感冒不同的是，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，如同「拔絲地瓜」，容易卡在嬰幼兒細小的支氣管內。感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘、反覆性喘鳴的風險，更是未感染者的3倍。

台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科主任穆淑琪指出，RSV傳染力驚人，約為流感的2倍多，在群聚環境下的傳播力極強，1名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人，這在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。（台灣兒童胸腔暨重症醫學會提供／林周義台北傳真）

台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科主任穆淑琪分享，曾有一對30周出生的早產兒雙胞胎。媽媽以為孩子出生時已接種過健保給付的短效型單株抗體，應該萬無一失，豈料在寶寶10個月大時，因保護力消退，正好遇上病毒流行期，兩個寶寶接連感染RSV住院。

其中一個孩子甚至因為喘鳴嚴重、痰液阻塞，必須使用高流量氧氣鼻導管治療，住院長達一周。看著孩子身上插滿管線、呼吸困難的模樣，媽媽自責又心疼，全家人更為了輪流照顧而身心俱疲。

穆淑琪提醒，RSV傳染力驚人，約為流感的2倍多，在群聚環境下的傳播力極強，1名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人，這在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。

嬰幼兒氣管細小，一旦感染易造成嚴重呼吸道阻塞。與一般感冒不同，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，穆淑琪形容：「那種痰就像『拔絲地瓜』一樣黏性極強，會『牽絲』，容易卡在嬰幼兒細小且還在發育的支氣管內，導致寶寶咳得臉紅脖子粗，甚至出現嘴唇發紫、呼吸暫停的缺氧徵兆」。這對無法自主咳痰的嬰幼兒來說，極易引發呼吸衰竭，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療。

另外，感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，這對孩子未來的呼吸道健康是一大隱憂。穆淑琪提醒家長，目前已有RSV長效型單株抗體可預防，應把握接種時機，為寶寶建立長期保護傘，別讓假期變成全家在病房輪班照護的惡夢。

