嬰幼兒毒海苔名單出爐！急下架2.5萬件 「這款」鎘超標50倍

記者蔣季容／台北報導

嬰幼兒海苔爆出食安危機。（示意圖／翻攝自pixabay）

嬰幼兒海苔爆出食安危機，《鏡週刊》日前將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，發現7款皆重金屬超標。衛福部食藥署協同地方衛生局進行抽驗，今（13）日公布抽驗結果，除1件已販售完畢無庫存，其餘6件重金屬鉛、鎘皆不符標準，截至昨（12）日共計下架回收2萬5047件產品。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，有關媒體報導7件嬰幼兒海苔產品，食藥署已協同地方政府衛生局進行抽驗，除1件經查已販售完畢無庫存，6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，針對不符規定產品已要求業者立即啟動下架回收，截至115年1月12日，共計下架回收產品2萬5047件。

廣告 廣告

食藥署公布嬰幼兒海苔抽驗結果。（圖／食藥署提供）

抽驗產品包括BEBE貝兒純淨海苔、LUSOL無鹽無調味烘烤海苔、芽米寶貝100％純橄欖油海苔、Naeiae韓國幼兒紫菜、MB BABY萌寶寶海苔、韓爸田園日記嚴選初收孩苔、ibobomi無調味海苔片。其中「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」檢出鎘2.013 mg/kg，超標50倍。

劉芳銘指出，食藥署將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用之食品標示「嬰幼兒食品」字樣；並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬之稅則號列。同時將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對輸入之嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

劉芳銘提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供三歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

更多三立新聞網報導

深夜5.3地震「17縣市有感」 氣象署：1227規模7餘震還沒停

宋仲基拿1物「燦笑逛台北」！蔡英文驚喜現身 網嗨翻：國際共識

領錢了！這地區「每人普發2000元」遷出者也有 3月發放

愛牌出事！賈永婕巡櫃101鬼塚虎「不小心瘋買」 業者曝內幕

