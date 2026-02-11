嬰幼兒沐浴乳會導致性早熟？醫師教3招安心選降低風險

台北市 / 綜合報導 無黨籍立委高金素梅，因涉嫌詐領助理費及協會補助款，還有違反醫療器材法等三案，與其他18人被檢調搜索約談，高金素梅在今(11)日凌晨，移送北檢後，突然身體不適，檢方諭知她先行請回，但限制出境、出海，後續將視身體狀況擇期再傳喚。高金素梅離開北檢後，一度需要倚靠法警攙扶，隨後前往台大醫院掛急診，在上午9點多，被工作人員證實已經離院，而她的張姓前辦公室主任，同時也是歌手MAZTKA的岳父，則在訊後被聲押禁見。 法警VS.立委高金素梅VS.記者說：「讓一下喔，來，小心喔。」戴著口罩神情虛弱，立委高金素梅，在法警攙扶下走出北檢，她今(11)日凌晨被調查局人員，帶往北檢複訊，身體卻突然出現異狀，腳步虛浮，一度得將頭靠在法警手臂上，高金素梅因感冒發燒，檢方諭知先行請回但限制出境出海，她隨即被帶往台大醫院掛急診。記者VS.立委高金素梅說：「委員不好意思，是身體哪裡有不舒服嗎。」高金素梅過去健康狀況幾度亮紅燈，曾因肝癌開刀，2020又發現肺結手術摘竹，2024則因白內障惡化又動手術，工作人員證實，她在接受治療後，於早上9點多離院返家。記者VS.檢方說：「檢察官有找到相關的證物嗎。」檢方昨(10)日大動作，搜索高金素梅住處辦公室等地，帶回共18名被告及證人，就是因為查出高金素梅，涉嫌詐領助理費，違反醫療器材管理法，還涉嫌詐領協會補助款，她成立的原民協會，在2015到2018年間，利用舉辦活動雞會，虛報或墊高支出，疑似藉此向原民會等單位詐領公益補助。高金素梅的雲姓助理，同時也是金曲歌手MAZTKA的妻子，因捲入詐領補助款一案，訊後以50萬元交保，而她的父親，前高金素梅辦公室主任張俊傑，被檢方懷疑是案件的主導者之一。還疑似使用女兒帳戶當人頭領補助款，向法院聲押，其餘高金素梅的助理協會人員及廠商等涉案人士，則以10至50萬元不等交保，詐領的金額究竟流向何處，金額又有多少，檢調持續釐清。 原始連結

華視影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言