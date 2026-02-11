嬰幼兒沐浴乳會導致性早熟？醫師教3招安心選降低風險
近期網路流傳，嬰幼兒使用含香精或添加物的沐浴乳，可能會造成性早熟，引發不少家長擔心。產科醫師蘇怡寧表示，目前還沒有任何醫學證據顯示，一瓶沐浴乳就能直接導致孩子性早熟，但若想保障小孩的健康，可以把握3個實用的選購原則。
蘇醫師指出，問題主要出在部分清潔用品中的「內分泌干擾物」，例如鄰苯二甲酸酯、對羥基苯甲酸酯等添加物。這類化學物質可能影響荷爾蒙調控，部分觀察性研究顯示，長期累積接觸與女孩乳房提早發育、月經來潮時間提前有一定相關性。但目前研究多屬觀察性，並非直接因果，而且男孩的相關證據也有限。
對家長來說，重點不在恐慌，而是降低風險。醫師建議3個簡單原則：
1.香味越簡單越好：盡量選擇無香精或氣味天然的產品。
2.沖洗徹底：沐浴乳在皮膚停留時間短，充分沖洗即可控制風險。
3.成分越簡單越安全：功能單純、成分表短少的產品對嬰幼兒發育更友善。
蘇醫師提醒，性早熟的原因多元，除了化學物質，頻繁使用化妝品、生活環境、營養狀態、遺傳等都可能影響發育。如果孩子出現乳房或睪丸提前發育、陰毛或身高快速增加等情況，應及早尋求醫師評估。選對日常清潔用品，只是降低風險的一部分，更重要的是關注孩子整體健康與發育。
