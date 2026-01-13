嬰幼兒海苔傳重金屬超標 中市食安處：問題海苔全面下架回收

圖說：市府食安處表示，第一時間就派員稽查並要求業者全面下架回收，目前市面上已無該批產品流通風險。（記者鍾麗如攝）

針對衛福部食藥署公布嬰幼兒海苔產品抽驗結果，位於台中市梧棲區奇屋股份有限公司販售的「ＬＵＳＯＬ無鹽無調味烘烤海苔」，經檢驗確認重金屬鉛及鎘含量不符規定。市府食安處表示，該產品在民眾自主送驗及輿情出現的第一時間，市府就派員稽查並要求業者全面下架回收，目前市面上已無該批產品流通風險，籲請消費者放心。

食安處指出，依據食藥署公布結果，該產品檢出鉛含量為０．１３３ｍｇ／ｋｇ（標準值０．０５０ｍｇ／ｋｇ）、鎘含量為１，９４３ｍｇ／ｋｇ（標準值０．０４０ｍｇ／ｋｇ），不符合嬰幼兒副食品中污染物質及毒素衛生標準。食安處已依違反「食品安全衛生管理法」第十七條及第四十八條規定，命業者限期改正；若屆期複驗仍不符規定，將依法裁處新台幣三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

食安處表示，因嬰幼兒對重金屬耐受度較低，所以相關法規標準訂定相當嚴格。為進一步強化把關機制，食安處已於一月主動啟動「一一五年嬰幼兒食品擴大抽驗專案」，針對製造、輸入及販售端全面加強稽查，並將曾檢出不合格產品的業者列為重點抽驗對象。

食安處指出，目前已完成抽查二十件嬰幼兒食品，品項包含寶寶米餅、磨牙餅乾、寶寶粥及寶寶麵等，檢驗結果正在進行中，後續將公布於「台中市食藥安智慧雲—食安ＧＩＳ專區」，確保資訊公開透明。市府也將持續以主動稽查、嚴格把關及即時揭露的方式，守護嬰幼兒飲食安全，讓家長放心、孩子安心成長。