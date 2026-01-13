嬰幼兒海苔重金屬超標逾50倍 食藥署擬修「嬰幼兒食品」標示規範

〔記者林志怡／台北報導〕近期嬰幼兒海苔爆出重金屬超標危機，食藥署與地方衛生局上週抽驗後，發現7項嬰幼兒海苔食品重金屬鉛、鎘嚴重超標，截至昨日已下架回收產品2萬5047件，食藥署除透過相關專案進行後市場抽驗，也針對邊境輸入的嬰幼兒海苔產品採監視查驗至2月6日，後續也將研擬「嬰幼兒食品」標示規範。

衛福部食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署協同地方衛生局於上週進行抽驗，抽驗品項包括BEBE貝兒純淨海苔、LUSOL無鹽無調味烘烤海苔、芽米寶貝100%純橄欖油海苔、Naeiae韓國幼兒紫菜、MBBABY萌寶寶海苔、韓爸田園日記嚴選初收孩苔、ibobomi無調味海苔片等7項幼兒海苔產品。

劉芳銘表示，抽驗品項中，「Naeiae韓國幼兒紫菜」於衛生局人員前往抽驗時，已販售完畢、無庫存，另6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，針對不符規定產品已要求業者立即啟動下架回收，截至今年1月12日，共計下架回收產品2萬5047件。

依據食藥署公布的檢驗結果，相關品項重金屬鉛超標2.66至3.14倍不等，重金屬鎘更超標22.8至50.33倍。劉芳銘解釋，相關產品在成人食品中的鉛、鎘限量均為每公斤1.0毫克，嬰幼兒食品中則分別是每公斤0.05毫克、每公斤0.04毫克。

劉芳銘說，案內產品若作為成人食品，依據成人標準、並換算其原料回推率都可符合規定，但案內產品包裝影射可提供給嬰幼兒食用，因此應符合嬰幼兒食品相關較嚴格的標準，且相關標示對家長可能會造成選購、判斷的困擾。

針對相關嬰幼兒食品標示，劉芳銘表示，食藥署將參考各國規定，規劃針對3歲以下嬰幼兒食用的食品標示「嬰幼兒食品」字樣，並據此要求業者符合相關標準，並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬的稅則號列。

劉芳銘也指出，為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署透過嬰幼兒食品製造業相關專案，以及各項食品專案，持續進行後市場檢驗與把關，且相關嬰幼兒食品以進口為多，食藥署已針對輸入的嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

