嬰幼兒海苔重金屬超標 中市府稽查要求下架

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市梧棲區奇屋股份有限公司販售的「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」，經檢驗重金屬鉛及鎘含量不符規定。市府稽查並要求全面下架回收。另抽查20件嬰幼兒食品，結果將公布於食安專區。

台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿，台中市梧棲區奇屋股份有限公司販售的「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」，產品檢出鉛含量為0.133 mg/kg（標準值0.050 mg/kg）、鎘含量為1.943 mg/kg（標準值0.040 mg/kg），不符合嬰幼兒副食品中污染物質及毒素衛生標準。

食安處表示，該產品在民眾自主送驗輿情出現的第一時間，市府即派員稽查並要求業者全面下架回收。已依違反「食品安全衛生管理法」第17條及第48條規定，命業者限期改正；若屆期複驗仍不符規定，將依法裁處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處指出， 1月啟動「115年嬰幼兒食品擴大抽驗專案」，針對製造、輸入及販售端全面稽查。目前已完成抽查20件嬰幼兒食品，品項包含寶寶米餅、磨牙餅乾、寶寶粥及寶寶麵等，檢驗結果正在進行中，後續將公布於「台中市食藥安智慧雲－食安GIS專區」，確保資訊公開透明。（編輯：張雅淨）1150113