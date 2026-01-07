嬰幼兒海苔重金屬超標 兒醫提出3原則降低風險

近日媒體報導有多款標榜嬰兒可食的韓國進口海苔，經第三方檢驗發現鎘、鉛等重金屬有超標情形，引起許多家長恐慌。對此，臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰表示，家長面對食安事件不必過度擔憂，多數孩子即使曾食用，通常不會出現急性中毒，真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入造成的慢性累積風險，可能影響嬰幼兒發育中的神經系統、腎臟功能與骨骼生長。

鄭彥辰醫師指出，由於嬰幼兒腸道吸收率較高，重金屬可能因此被吸收，加上嬰幼兒的血腦屏障尚未成熟，鎘和鉛這類神經毒性物質更可能影響發育中的大腦。此外，排泄與代謝能力未成熟，腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。為避免影響嬰幼兒健康，鄭彥辰醫師建議家長把握「先停用、再分散、補營養」三原則，「先停用」，立即盤點家中產品，停止食用有疑慮的產品；對於未被點名但同樣以「嬰幼兒專用」行銷的進口海苔，建議暫時降低頻率，等業者提出近期合格檢驗或主管機關公告結果。

鄭彥辰醫師表示，不要讓海苔變成嬰幼兒「每天必吃」的零食，原則以少量、低頻、替代多樣為主。飲食多樣化，可降低單一污染來源風險。同時，要正確補充營養，鐵、鈣、鋅要足夠，攝取的微量元素也可降低重金屬的傷害。

鄭彥辰醫師強調，多數重金屬暴露屬慢性，不是吃到一次就需要急診或立刻抽血；但若家長高度焦慮、孩子是早產兒、腎臟疾病、營養不良等高風險族群，可至兒科門診由醫師評估是否需要檢驗與追蹤。